Вишинського госпіталізували, у Київ навряд чи приїде – РосЗМІ

5169 переглядів
П'ятниця, 13 вересня 2019, 14:35

Головного редактора "РИА Новости Україна" Кирила Вишинського, якого Україна видала Росії в рамках обміну "35 на 35", госпіталізували.

Джерело: російське агентство ТАСС з посиланням на повідомлення МІА "Россия сегодня".

Дослівно: "Кирило Вишинський повідомив, що він госпіталізований і навряд чи зможе особисто бути присутнім на засіданні суду в Києві у його справі".

Деталі: Також у "Россия сегодня" заявили, що через це Вишинський навряд чи зможе бути присутнім на судовому засіданні в Києві у своїй справі, яке повинно було відбутися 16 вересня, але було перенесене на 23 вересня в зв'язку з відпусткою головуючого судді.

Передісторія:

  • Раніше Вишинський заявив, що повернеться в Україну, щоб "довести свою невинуватість".
  • 7 вересня Вишинський в рамках масштабного обміну утримуваними особами за формулою "35 на 35" був доставлений з Києва в Москву.
  • Суд заарештував Кирила Вишинського у травні 2018 року за підозрою у держзраді після обшуків СБУ в офісі "РІА Новости-Україна".
  • 28 серпня суд скасував рішення про арешт від 19 липня, коли Вишинському продовжили запобіжний захід на 2 місяці, і випустив його під особисте зобов'язання.
  • Вишинський провів за ґратами 1 рік і 3 місяці.
  • Кирила Вишинського не було у списках на можливий обмін утримуваними особами з Росією, тому що він про такий обмін не просив і не визнавав свою провину у справі про держзраду.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: Росія Вишинський


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Денісова: Київ уже передав Москві списки утримуваних в Росії і Криму українців 13 вересня 2019, 13:47
Окупанти готують дітей до служби в збройних силах Росії 13 вересня 2019, 11:54
Президент Фінляндії сумнівається в ефективності санкцій проти РФ 13 вересня 2019, 11:52
Усі новини
Головні новини
Мерію Дніпра обшукують. Філатов киває на "нечистоплотного олігарха"
Пристайко: Ми пропонуємо провести вибори і на окупованій території
"Ми – всьо", "Це нова реальність": у ЦВК відреагували на рішення Ради
"Слуга народу" вже має 35 потенційних кандидатів у ЦВК
Усі новини
їжа

10 спецій, що допоможуть схуднути

психологія

Хвороба трудоголіків і мам: як подолати синдром хронічної втоми

здоров'я

Чому буває еректильна дисфункція та як її подолати