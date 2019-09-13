Вишинського госпіталізували, у Київ навряд чи приїде – РосЗМІ

Головного редактора "РИА Новости Україна" Кирила Вишинського, якого Україна видала Росії в рамках обміну "35 на 35", госпіталізували.

Джерело: російське агентство ТАСС з посиланням на повідомлення МІА "Россия сегодня".

Дослівно: "Кирило Вишинський повідомив, що він госпіталізований і навряд чи зможе особисто бути присутнім на засіданні суду в Києві у його справі".

Деталі: Також у "Россия сегодня" заявили, що через це Вишинський навряд чи зможе бути присутнім на судовому засіданні в Києві у своїй справі, яке повинно було відбутися 16 вересня, але було перенесене на 23 вересня в зв'язку з відпусткою головуючого судді.

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