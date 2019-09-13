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Вишинського госпіталізували, у Київ навряд чи приїде – РосЗМІ

П'ятниця, 13 вересня 2019, 14:35
Вишинського госпіталізували, у Київ навряд чи приїде – РосЗМІ

Головного редактора "РИА Новости Україна" Кирила Вишинського, якого Україна видала Росії в рамках обміну "35 на 35", госпіталізували.

Джерело: російське агентство ТАСС з посиланням на повідомлення МІА "Россия сегодня".

Дослівно: "Кирило Вишинський повідомив, що він госпіталізований і навряд чи зможе особисто бути присутнім на засіданні суду в Києві у його справі".

Деталі: Також у "Россия сегодня" заявили, що через це Вишинський навряд чи зможе бути присутнім на судовому засіданні в Києві у своїй справі, яке повинно було відбутися 16 вересня, але було перенесене на 23 вересня в зв'язку з відпусткою головуючого судді.

Передісторія:

  • Раніше Вишинський заявив, що повернеться в Україну, щоб "довести свою невинуватість".
  • 7 вересня Вишинський в рамках масштабного обміну утримуваними особами за формулою "35 на 35" був доставлений з Києва в Москву.
  • Суд заарештував Кирила Вишинського у травні 2018 року за підозрою у держзраді після обшуків СБУ в офісі "РІА Новости-Україна".
  • 28 серпня суд скасував рішення про арешт від 19 липня, коли Вишинському продовжили запобіжний захід на 2 місяці, і випустив його під особисте зобов'язання.
  • Вишинський провів за ґратами 1 рік і 3 місяці.
  • Кирила Вишинського не було у списках на можливий обмін утримуваними особами з Росією, тому що він про такий обмін не просив і не визнавав свою провину у справі про держзраду.

"Українська правда" в Threads

Теми: РосіяВишинський
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