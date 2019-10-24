Редакція "Схем" пішла в суд через вимоги розкрити інформацію про "Petro Incognito"

Редакція програми "Схеми" подала до Київського апеляційного суду скаргу на ухвалу Печерського суду, якою слідчим ДБР надали дозвіл на тимчасовий доступ до редакційної комунікації й інших даних журналістів програми.

Про це у четвер повідомляє "Радіо Свобода".

"Журналісти вже подали до Київського апеляційного суду скаргу на ухвалу Печерського суду, якою слідчим ДБР надали дозвіл на тимчасовий доступ до редакційної комунікації й інших даних журналістів програми, які готували розслідування "Mr. Petro Incognito" – про таємну відпустку Петра Порошенка на Мальдівах, опубліковане у січні 2018 року під авторством Михайла Ткача і Наталки Седлецької", - йдеться у заяві.

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