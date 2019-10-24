Редакція "Схем" пішла в суд через вимоги розкрити інформацію про "Petro Incognito"
Четвер, 24 жовтня 2019, 15:53
Редакція програми "Схеми" подала до Київського апеляційного суду скаргу на ухвалу Печерського суду, якою слідчим ДБР надали дозвіл на тимчасовий доступ до редакційної комунікації й інших даних журналістів програми.
Про це у четвер повідомляє "Радіо Свобода".
"Журналісти вже подали до Київського апеляційного суду скаргу на ухвалу Печерського суду, якою слідчим ДБР надали дозвіл на тимчасовий доступ до редакційної комунікації й інших даних журналістів програми, які готували розслідування "Mr. Petro Incognito" – про таємну відпустку Петра Порошенка на Мальдівах, опубліковане у січні 2018 року під авторством Михайла Ткача і Наталки Седлецької", - йдеться у заяві.
Передісторія:
- Раніше редакція програми "Схеми" заявила, що вважає надмірним обсяг даних журналістів, затребуваних Державним бюро розслідувань, дозвіл на доступ до яких дав Печерський районний суд Києва.
- 6 серпня у ДБР повідомили, що розслідують можливі факти організації незаконного переправлення через український державний кордон колишнього президента України. Досудове розслідування проводять за статтями "службове підроблення", "незаконне переправлення осіб через державний кордон України", "використання завідомо підробленого документа".
- Імені колишнього президента у повідомленні не вказано, проте Радіо Свобода стало відомо, що йдеться про Петра Порошенка. Справа стосується його відпочинку на Мальдівах у січні 2018 року, про який писали журналісти програми "Схеми" у своєму розслідуванні " Petro Incognito. Таємна відпустка президента Порошенка".
- Згідно з розслідуванням, неафішований президентський відпочинок, що тривав з 1 по 8 січня разом з перельотом загалом коштував не менше ніж 500 тисяч доларів, що становило понад 14 мільйонів гривень.
- Журналісти програми припустили, що президент Петро Порошенко зі своїми супутниками міг літати на Мальдівські острови під вигаданими прізвищами і не проходити паспортний і митний контроль.
- Водночас Порошенко наголошував, що кордон він перетинав за своїм прізвищем, "по своєму паспорту, з відповідною реєстрацією у прикордонників".
- На Банковій заявили, що Мальдіви обійшлися президенту дешевше, ніж підрахували журналісти, але відмовились уточнювати суму.