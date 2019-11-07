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Суд надав Пашинському статус людини, якій "загрожує небезпека"

Четвер, 7 листопада 2019, 14:31
Суд надав Пашинському статус людини, якій загрожує небезпека

Екснардепа Сергія Пашинського не можуть доставити на допит у Святошинський суд у справі щодо розстрілів на Інститутській 20 лютого 2014 року, тому що він належить до категорії осіб, яким може загрожувати небезпека.

Джерело: коментарі прессекретаря ДБР Анжеліки Іванової та сторони захисту Пашинського для "Української правди", "5 канал"

Пряма мова Іванової: "Під час обрання йому запобіжного заходу, Печерський суд задовольнив клопотання сторони захисту (адвокатів) щодо того, що підозрюваний належить до категорії осіб, яким може загрожувати небезпека.

Тому ми не можемо його з ізолятору тимчасового тримання доставляти для допиту в Святошинський суд".

Деталі: 7 листопада у Святошинському суді Пашинського мали допитати у справі щодо  розстрілів на Інститутській 20 лютого 2014 року.

Крім того, у суді вирішили, що допит проведуть у режимі відеоконференції з приміщення ІТТ, але персонал ІТТ повідомив, що не може забезпечити відеозв'язок з технічних причин.

Тож допит Пашинського запланували на 21 листопада.

Захист Пашинського відмовився коментувати "Українській правді", з чим пов’язане клопотання адвокатів. Захисники екснардепа не захотіли говорити, хто і як може загрожувати Пашинському.  

Наразі Пашинський перебуває під арештом. 7 жовтня Печерський райсуд Києва обрав нардепу 5-8 скликань відповідний запобіжний захід без права внесення застави.

Пашинського підозрюють в заподіянні громадянину тяжкого тілесного ушкодження.

Нагадаємо:

  • Ввечері 31 грудня 2016 року Сергій Пашинський на дорозі біля Василькова Київської області прострелив із пістолета ногу В'ячеславу Хімікусу: нібито нардеп із дружиною ледь не в’їхали в авто з вимкненими габаритами посеред неосвітленої дороги, а коли зробив зауваження – чоловік кинувся на нього з пляшкою та погрозами.
  • 26 липня 2017 року Генпрокуратура закрила справу про стрілянину за участю Пашинського, заявляючи, що не виявила в його діях складу злочину.
  • 14 листопада 2018 року поліція вручила В'ячеславу Хімікусу підозру в хуліганському нападі на народного депутата Сергія Пашинського.
  • 4 жовтня 2019 року слідчі центрального апарату Державного бюро розслідувань повідомили Пашинському про підозру в заподіянні громадянину тяжкого тілесного ушкодження.
  • 7 жовтня Печерський райсуд Києва обрав нардепу 5-8 скликань запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.
  • Сам Сергій Пашинський назвав це помстою Андрія Портнова, який був заступником голови Адміністрації президента при Вікторі Януковичі. Його партія "Народний фронт" назвала арешт політично мотивованим "правосуддям часів Януковича", а "Європейська солідарність" Петра Порошенка – "дешевим шоу" нової влади.
  • Портнов заявляв, що це він стоїть за підозрою Пашинському і що саме його люди майже 3 роки ведуть судові процеси проти нього. Також Портнов погрожував, що наступним до СІЗО посадять колишнього президента Петра Порошенка, проти якого він ініціював низку справ.

Українська правда

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Теми: ПашинськийсудДБР
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