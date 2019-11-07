Суд надав Пашинському статус людини, якій "загрожує небезпека"

Екснардепа Сергія Пашинського не можуть доставити на допит у Святошинський суд у справі щодо розстрілів на Інститутській 20 лютого 2014 року, тому що він належить до категорії осіб, яким може загрожувати небезпека.

Джерело: коментарі прессекретаря ДБР Анжеліки Іванової та сторони захисту Пашинського для "Української правди", "5 канал"

Пряма мова Іванової: "Під час обрання йому запобіжного заходу, Печерський суд задовольнив клопотання сторони захисту (адвокатів) щодо того, що підозрюваний належить до категорії осіб, яким може загрожувати небезпека.

Тому ми не можемо його з ізолятору тимчасового тримання доставляти для допиту в Святошинський суд".

Деталі: 7 листопада у Святошинському суді Пашинського мали допитати у справі щодо розстрілів на Інститутській 20 лютого 2014 року.

Крім того, у суді вирішили, що допит проведуть у режимі відеоконференції з приміщення ІТТ, але персонал ІТТ повідомив, що не може забезпечити відеозв'язок з технічних причин.

Тож допит Пашинського запланували на 21 листопада.

Захист Пашинського відмовився коментувати "Українській правді", з чим пов’язане клопотання адвокатів. Захисники екснардепа не захотіли говорити, хто і як може загрожувати Пашинському.

Наразі Пашинський перебуває під арештом. 7 жовтня Печерський райсуд Києва обрав нардепу 5-8 скликань відповідний запобіжний захід без права внесення застави.

Пашинського підозрюють в заподіянні громадянину тяжкого тілесного ушкодження.

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