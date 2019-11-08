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Суд не дозволив повернути харківському проспекту ім’я Жукова

П'ятниця, 8 листопада 2019, 14:32

Другий апеляційний адміністративний суд не задовольнив апеляцію міської ради Харкова щодо повернення проспекту Григоренка імені Жукова.

Джерело: пости громадського активіста, представника Харківського антикорупційного центру Володимира Рисенка та адвоката Ігоря Черняка у Facebook

Пряма мова Рисенка: "Ми виграли апеляцію по Жукову. Рішення набрало законної сили. Проспекту Жукова в Харкові не буде".

Деталі: Черняк уточнив, що суд таким чином "виправив процесуальні порушення суду першої інстанції". Він подякував суддям та тим, хто підтримував їх у боротьбі за перейменування проспекту Жукова.

Передісторія:

  • Проспект маршала Жукова у Харкові перейменували на проспект Петра Григоренка у 2016 році в межах виконання закону про декомунізацію.
  • 8 травня 2019 року на сайті Харківської міськради було зареєстровано електронні петиції з вимогою повернути проспекту та станції метро ім'я Жукова.
  • Мер Харкова Геннадій Кернес заявив про підтримку петицій і закликав їх підтримати і місцевих жителів.
  • 19 червня міськрада повернула проспекту Григоренка ім’я Жукова.
  • 20 червня Нацполіція Харківщини відкрила кримінальне провадження стосовно рішення депутатів Харківської міськради повернути проспекту Петра Григоренка ім'я радянського маршала Георгія Жукова.
  • 21 червня міський голова Харкова Геннадій Кернес підписав рішення міської ради про повернення проспекту Петра Григоренка імені радянського маршала Георгія Жукова.
  • 5 вересня Харківський окружний адміністративний суд визнав перейменування проспекту Петра Григоренка на честь радянського маршала Георгія Жукова незаконним.  
  • Міська влада це рішення оскаржувала. 

Ірина Балачук, УП
Теми: судХарківдекомунізація
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