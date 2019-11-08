Суд не дозволив повернути харківському проспекту ім’я Жукова

Другий апеляційний адміністративний суд не задовольнив апеляцію міської ради Харкова щодо повернення проспекту Григоренка імені Жукова.

Джерело: пости громадського активіста, представника Харківського антикорупційного центру Володимира Рисенка та адвоката Ігоря Черняка у Facebook

Пряма мова Рисенка: "Ми виграли апеляцію по Жукову. Рішення набрало законної сили. Проспекту Жукова в Харкові не буде".

Деталі: Черняк уточнив, що суд таким чином "виправив процесуальні порушення суду першої інстанції". Він подякував суддям та тим, хто підтримував їх у боротьбі за перейменування проспекту Жукова.

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