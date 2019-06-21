Кернес уже затвердив повернення проспекту Жукова

6202 перегляди
П'ятниця, 21 червня 2019, 14:06

Міський голова Харкова Геннадій Кернес уже підписав рішення міської ради про повернення проспекту Петра Григоренка імені радянського маршала Георгія Жукова.

Це Кернес підтвердив місцевому виданню "МедіаПорт".

Відзначається, що спочатку Кернес порадив дивитися рішення на сайті міськради.

Зокрема, в Єдиному реєстрі міських актів рішення опубліковане з печаткою Департаменту організаційної роботи, без підпису міськголови.

На питання, чи означає це, що підпис є, Кернес сказав: "Якщо є печатка, значить, є підпис".

Нагадаємо:

  • Проспект маршала Жукова у Харкові було перейменовано на проспект Петра Григоренка у 2016 році в межах виконання закону про декомунізацію.
  • 8 травня 2019 року на сайті Харківської міськради було зареєстровано електронні петиції з вимогою повернути проспекту та станції метро ім'я Жукова.
  • Мер Харкова Геннадій Кернес заявив про підтримку петицій і закликав їх підтримати і місцевих жителів.
  • 19 червня міськрада повернула проспекту Григоренка ім’я Жукова.
  • 20 червня Нацполіція Харківщини відкрила кримінальне провадження стосовно рішення депутатів Харківської міськради повернути проспекту Петра Григоренка імені радянського маршала Георгія Жукова.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: Кернес Харків


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Кернес відреагував на "пас" Зеленського: Пора вертатися з Майданів 4 червня 2019, 17:31
Партію "Довіряй справам" очолив Кернес: облаяв мітингарів і згадав про Януковича 2 червня 2019, 15:56
Харків: Проти партії Кернеса і Труханова протестують, пам'ятник Жукову знесли 2 червня 2019, 13:40
Усі новини
Головні новини
Вибори: ЦВК доповнила список зареєстрованих кандидатів і відмовила комуністам
Справа нацгвардійця Марківа: Відома дата оголошення вироку
Українці Білодід і Зантарая виграли "золото" на Європейських іграх-2019
Забруднення повітря у Києві: покращення обіцяють ближче до липня
Усі новини
здоров'я

23 факти про вагіну, які ви захочете розповісти друзям

мова

Як "прокачати" свою українську мову

здоров'я

Як пахнути, а не смердіти