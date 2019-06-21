Кернес уже затвердив повернення проспекту Жукова
Міський голова Харкова Геннадій Кернес уже підписав рішення міської ради про повернення проспекту Петра Григоренка імені радянського маршала Георгія Жукова.
Це Кернес підтвердив місцевому виданню "МедіаПорт".
Відзначається, що спочатку Кернес порадив дивитися рішення на сайті міськради.
Зокрема, в Єдиному реєстрі міських актів рішення опубліковане з печаткою Департаменту організаційної роботи, без підпису міськголови.
На питання, чи означає це, що підпис є, Кернес сказав: "Якщо є печатка, значить, є підпис".
Нагадаємо:
- Проспект маршала Жукова у Харкові було перейменовано на проспект Петра Григоренка у 2016 році в межах виконання закону про декомунізацію.
- 8 травня 2019 року на сайті Харківської міськради було зареєстровано електронні петиції з вимогою повернути проспекту та станції метро ім'я Жукова.
- Мер Харкова Геннадій Кернес заявив про підтримку петицій і закликав їх підтримати і місцевих жителів.
- 19 червня міськрада повернула проспекту Григоренка ім’я Жукова.
- 20 червня Нацполіція Харківщини відкрила кримінальне провадження стосовно рішення депутатів Харківської міськради повернути проспекту Петра Григоренка імені радянського маршала Георгія Жукова.
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