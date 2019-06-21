Кернес уже затвердив повернення проспекту Жукова

Міський голова Харкова Геннадій Кернес уже підписав рішення міської ради про повернення проспекту Петра Григоренка імені радянського маршала Георгія Жукова.

Це Кернес підтвердив місцевому виданню "МедіаПорт".

Відзначається, що спочатку Кернес порадив дивитися рішення на сайті міськради.

Зокрема, в Єдиному реєстрі міських актів рішення опубліковане з печаткою Департаменту організаційної роботи, без підпису міськголови.

На питання, чи означає це, що підпис є, Кернес сказав: "Якщо є печатка, значить, є підпис".

Нагадаємо: