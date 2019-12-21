Після пожежі в одеському коледжі звільнено керівників управління ДСНС
Після пожежі в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу було звільнено начальника Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Одеській Області та одного з його заступників.
Джерело: сайт ДСНС
Деталі: У відповідному наказі йдеться про звільнення начальника управління генерал-майора служби цивільного захисту Віктора Федорчака та його заступника Михайла Вовка.
На посаду начальника регіонального управління ДСНС було призначено полковника цивільного захисту Вадима Шулюка.
Передісторія:
- Пожежа у будівлі Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу сталася 4 грудня.
- Поліція розглядала три версії пожежі: загоряння через несправність електропроводки, навмисний підпал і необережне поводження з вогнем.
- Жертвами пожежі стали 16 людей. З них двоє померли в лікарні, ще чотирнадцять були знайдені на місці трагедії.
- Прем'єр Олексій Гончарук доручив відсторонити від виконання обов‘язків на час розслідування пожежі в Одеському коледжі керівника ГУ ДСНС в Одеській області Віктора Федорчака, його заступника із профілактики Михайла Вовка, а також керівника Департамента освіти Олександра Лончака.
- Президент Володимир Зеленський доручив Кабміну і органам місцевої влади провести перевірку стану протипожежної безпеки закладів, установ та організацій з масовим перебуванням людей.
- За попередніми висновками Державної служби з надзвичайних ситуацій пожежа в коледжі на вулиці Троїцькій сталася через несправність електропроводки чи побутових приладів.