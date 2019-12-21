Після пожежі в одеському коледжі звільнено керівників управління ДСНС

Після пожежі в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу було звільнено начальника Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Одеській Області та одного з його заступників.

Джерело: сайт ДСНС

Деталі: У відповідному наказі йдеться про звільнення начальника управління генерал-майора служби цивільного захисту Віктора Федорчака та його заступника Михайла Вовка.

На посаду начальника регіонального управління ДСНС було призначено полковника цивільного захисту Вадима Шулюка.

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