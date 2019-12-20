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Після пожежі в одеському коледжі звільнено керівників управління ДСНС

П'ятниця, 20 грудня 2019, 23:23
Після пожежі в одеському коледжі звільнено керівників управління ДСНС

Після пожежі в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу було звільнено начальника Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Одеській Області та одного з його заступників.

Джерело: сайт ДСНС

Деталі: У відповідному наказі йдеться про звільнення начальника управління генерал-майора служби цивільного захисту Віктора Федорчака та його заступника Михайла Вовка. 

На посаду начальника регіонального управління ДСНС було призначено полковника цивільного захисту Вадима Шулюка.

Передісторія: 

  • Пожежа у будівлі Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу сталася 4 грудня. 
  • Поліція розглядала три версії пожежі: загоряння через несправність електропроводки, навмисний підпал і необережне поводження з вогнем.
  • Жертвами пожежі стали 16 людей. З них двоє померли в лікарні, ще чотирнадцять були знайдені на місці трагедії.
  • Прем'єр Олексій Гончарук доручив відсторонити від виконання обов‘язків на час розслідування пожежі в Одеському коледжі керівника ГУ ДСНС в Одеській області Віктора Федорчака, його заступника із профілактики Михайла Вовка, а також керівника Департамента освіти Олександра Лончака.
  • Президент Володимир Зеленський доручив Кабміну і органам місцевої влади провести перевірку стану протипожежної безпеки закладів, установ та організацій з масовим перебуванням людей.
  • За попередніми висновками Державної служби з надзвичайних ситуацій пожежа в коледжі на вулиці Троїцькій сталася через несправність електропроводки чи побутових приладів.

Українська правда
Теми: пожежаОдесаДСНС
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