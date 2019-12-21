После пожара в одесском колледже уволены руководители управления ГСЧС

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Суббота, 21 декабря 2019, 00:23

После пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса были уволены начальник Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Одесской Области и один из его заместителей.

Источник: сайт ГСЧС

Детали: В соответствующем приказе говорится об увольнении начальника управления генерал-майора службы гражданской защиты Виктора Федорчака и и его заместителя Михаила Вовка.

На должность начальника регионального управления ГСЧС был назначен полковник гражданской защиты Вадима Шулюк.

Предыстория:

  • Пожар в здании Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса произошел 4 декабря.
  • Полиция рассматривала три версии пожара: возгорание из-за неисправности электропроводки, умышленный поджог и неосторожное обращение с огнем.
  • Жертвами пожара стали 16 человек. Из них двое скончались в больнице, еще четырнадцать были найдены на месте трагедии.
  • Премьер Алексей Гончарук поручил отстранить от исполнения обязанностей на время расследования пожара в Одесском колледже руководителя ГУ ГСЧС в Одесской области Виктора Федорчака, его заместителя по профилактике Михаила Вовка, а также руководителя Департамента образования Александра Лончака.
  • Президент Владимир Зеленский поручил Кабмину и органам местной власти провести проверку состояния противопожарной безопасности учреждений и организаций с массовым пребыванием людей.
  • По предварительным выводам Государственной службы по чрезвычайным ситуациям пожар в колледже на улице Троицкой произошел из-за неисправности электропроводки или бытовых приборов.

Украинская правда
Темы: пожар Одесса ГСЧС


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