После пожара в одесском колледже уволены руководители управления ГСЧС

После пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса были уволены начальник Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Одесской Области и один из его заместителей.

Источник: сайт ГСЧС

Детали: В соответствующем приказе говорится об увольнении начальника управления генерал-майора службы гражданской защиты Виктора Федорчака и и его заместителя Михаила Вовка.

На должность начальника регионального управления ГСЧС был назначен полковник гражданской защиты Вадима Шулюк.

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