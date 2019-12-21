Пожежа в Одесі: Сім'ям загиблих та постраждалим виплатили понад 2 мільйони допомоги

Сім'ям п'яти загиблих та 31 постраждалому в результаті пожежі в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу перераховано матеріальну допомогу в загальній сумі 2 млн 130 тисяч гривень.

Джерело: Департамент інформації та зв'язків з громадськістю Одеської міськради

Деталі: За даними ОМР, відповідно до рішення робочої групи з розподілу коштів цільового фонду Одеської міської ради, що надходять від підприємств, установ і громадян міста в якості благодійної допомоги, постраждалим і сім'ям загиблих буде надана матеріальна допомога.

Зокрема, сім'ї загиблих мають отримати 50 тис. грн, постраждалі особи, які продовжують отримувати лікування у лікарнях - по 30 тис. грн, постраждалі особи, які мають ушкодження різного ступеня тяжкості - по 10 тис. грн.

Дослівно: "Загальний обсяг видатків на надання матеріальної допомоги сім'ям загиблих та особам, які постраждали в результаті пожежі становить 4,95 млн грн, з них за рахунок коштів бюджету - 3,66 млн грн, за рахунок коштів цільового фонду Одеської міської ради - 1,29 млн. грн.", повідомили у міській раді.

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