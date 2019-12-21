Пожар в Одессе: Семьям погибших и пострадавшим выплатили более 2 миллионов помощи
Семьям пяти погибших и 31 пострадавшему в результате пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса перечислена материальная помощь в общей сумме 2,13 млн. гривен.
Источник: Департамент информации и связей с общественностью Одесского горсовета
Детали: По данным ОМР, согласно решению рабочей группы по распределению средств целевого фонда Одесского городского совета, поступающих от предприятий, учреждений и граждан города в качестве благотворительной помощи, пострадавшим и семьям погибших будет оказана материальная помощь.
В частности, семьи погибших должны получить 50 тыс. грн, пострадавшие лица, которые продолжают получать лечение в больницах - по 30 тыс. грн, пострадавшие лица, получившие повреждения различной степени тяжести - по 10 тыс. грн.
Дословно: "Общий объем расходов на оказание материальной помощи семьям погибших и лицам, пострадавшим в результате пожара составляет 4,95 млн грн, из них за счет средств бюджета - 3,66 млн грн, за счет средств целевого фонда Одесского городского совета - 1,29 млн. грн.", сообщили в городском совете.
Напомним,
- Пожар в здании Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса произошел 4 декабря.
- Полиция рассматривала три версии пожара: возгорание из-за неисправности электропроводки, умышленный поджог и неосторожное обращение с огнем.
- Жертвами пожара стали 16 человек. Из них двое скончались в больнице, еще четырнадцать были найдены на месте трагедии.
- Премьер Алексей Гончарук поручил отстранить от исполнения обязанностей на время расследования пожара в Одесском колледже руководителя ГУ ГСЧС в Одесской области Виктора Федорчака, его заместителя по профилактике Михаила Вовка, а также руководителя Департамента образования Александра Лончака.
- Президент Владимир Зеленский поручил Кабмину и органам местной власти провести проверку состояния противопожарной безопасности учреждений и организаций с массовым пребыванием людей.
- Согласно заключению правительственной комиссии, пожар произошел из-за возгорания бытового электрического оборудования на третьем этаже здания.