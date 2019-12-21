Пожар в Одессе: Семьям погибших и пострадавшим выплатили более 2 миллионов помощи

Семьям пяти погибших и 31 пострадавшему в результате пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса перечислена материальная помощь в общей сумме 2,13 млн. гривен.

Источник: Департамент информации и связей с общественностью Одесского горсовета

Детали: По данным ОМР, согласно решению рабочей группы по распределению средств целевого фонда Одесского городского совета, поступающих от предприятий, учреждений и граждан города в качестве благотворительной помощи, пострадавшим и семьям погибших будет оказана материальная помощь.

В частности, семьи погибших должны получить 50 тыс. грн, пострадавшие лица, которые продолжают получать лечение в больницах - по 30 тыс. грн, пострадавшие лица, получившие повреждения различной степени тяжести - по 10 тыс. грн.

Дословно: "Общий объем расходов на оказание материальной помощи семьям погибших и лицам, пострадавшим в результате пожара составляет 4,95 млн грн, из них за счет средств бюджета - 3,66 млн грн, за счет средств целевого фонда Одесского городского совета - 1,29 млн. грн.", сообщили в городском совете.

Напомним,