Урядова комісія назвала причину пожежі в одеському коледжі

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Субота, 21 грудня 2019, 11:05

За висновками урядової комісії, пожежа в одеському коледжі сталася через займання побутового електричного обладнання на третьому поверсі коледжу.

Джерело: прем'єр Олексій Гончарук у суботу в Telegram

Деталі: Згідно з висновками комісії, з третього поверху пожежа поширилася. При цьому люди не могли евакуюватися, бо один із виходів був зачинений.

Дослівно Гончарук: "Основними причинами є недбале ставлення керівництва та персоналу коледжу до протипожежної безпеки. Безпосередні причини та винуватців трагедії визначить суд.

Деталі: Прем'єр наголосив, що уряд посилить відповідальність за порушення пожежної безпеки, запровадить добровільне страхування цивільно-правової відповідальності, а також перевірить всі будівлі.

За його словами, вже звільнено керівника Головного управління ДСНС в Одеській області Віктора Федорчака та його заступника Михайла Вовка. У п’ятницю було призначено нового очільника Головного управління ДСНС – Шулюка Вадима.

Що було раніше: 17 грудня очільник поліції Одеської області Олег Бех повідомив, що, за попередніми висновками Державної служби з надзвичайних ситуацій, пожежа в коледжі на вулиці Троїцькій в Одесі сталася через несправність електропроводки чи побутових приладів.

Передісторія: 

  • Пожежа у будівлі Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу сталася 4 грудня. 
  • Поліція розглядала три версії пожежі: загоряння через несправність електропроводки, навмисний підпал і необережне поводження з вогнем.
  • Жертвами пожежі стали 16 людей. З них двоє померли в лікарні, ще чотирнадцять були знайдені на місці трагедії.
  • Прем'єр Олексій Гончарук доручив відсторонити від виконання обов‘язків на час розслідування пожежі в Одеському коледжі керівника ГУ ДСНС в Одеській області Віктора Федорчака, його заступника із профілактики Михайла Вовка, а також керівника Департамента освіти Олександра Лончака.
  • Президент Володимир Зеленський доручив Кабміну і органам місцевої влади провести перевірку стану протипожежної безпеки закладів, установ та організацій з масовим перебуванням людей.

Українська правда
Теми: Одеса пожежа Гончарук


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