Урядова комісія назвала причину пожежі в одеському коледжі

За висновками урядової комісії, пожежа в одеському коледжі сталася через займання побутового електричного обладнання на третьому поверсі коледжу.

Джерело: прем'єр Олексій Гончарук у суботу в Telegram

Деталі: Згідно з висновками комісії, з третього поверху пожежа поширилася. При цьому люди не могли евакуюватися, бо один із виходів був зачинений.

Дослівно Гончарук: "Основними причинами є недбале ставлення керівництва та персоналу коледжу до протипожежної безпеки. Безпосередні причини та винуватців трагедії визначить суд.

Деталі: Прем'єр наголосив, що уряд посилить відповідальність за порушення пожежної безпеки, запровадить добровільне страхування цивільно-правової відповідальності, а також перевірить всі будівлі.

За його словами, вже звільнено керівника Головного управління ДСНС в Одеській області Віктора Федорчака та його заступника Михайла Вовка. У п’ятницю було призначено нового очільника Головного управління ДСНС – Шулюка Вадима.

Що було раніше: 17 грудня очільник поліції Одеської області Олег Бех повідомив, що, за попередніми висновками Державної служби з надзвичайних ситуацій, пожежа в коледжі на вулиці Троїцькій в Одесі сталася через несправність електропроводки чи побутових приладів.

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