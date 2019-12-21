Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Урядова комісія назвала причину пожежі в одеському коледжі

Субота, 21 грудня 2019, 10:05
Урядова комісія назвала причину пожежі в одеському коледжі

За висновками урядової комісії, пожежа в одеському коледжі сталася через займання побутового електричного обладнання на третьому поверсі коледжу.

Джерело: прем'єр Олексій Гончарук у суботу в Telegram

Деталі: Згідно з висновками комісії, з третього поверху пожежа поширилася. При цьому люди не могли евакуюватися, бо один із виходів був зачинений.

Дослівно Гончарук: "Основними причинами є недбале ставлення керівництва та персоналу коледжу до протипожежної безпеки. Безпосередні причини та винуватців трагедії визначить суд.

Деталі: Прем'єр наголосив, що уряд посилить відповідальність за порушення пожежної безпеки, запровадить добровільне страхування цивільно-правової відповідальності, а також перевірить всі будівлі.

За його словами, вже звільнено керівника Головного управління ДСНС в Одеській області Віктора Федорчака та його заступника Михайла Вовка. У п’ятницю було призначено нового очільника Головного управління ДСНС – Шулюка Вадима.

Що було раніше: 17 грудня очільник поліції Одеської області Олег Бех повідомив, що, за попередніми висновками Державної служби з надзвичайних ситуацій, пожежа в коледжі на вулиці Троїцькій в Одесі сталася через несправність електропроводки чи побутових приладів.

Передісторія: 

  • Пожежа у будівлі Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу сталася 4 грудня. 
  • Поліція розглядала три версії пожежі: загоряння через несправність електропроводки, навмисний підпал і необережне поводження з вогнем.
  • Жертвами пожежі стали 16 людей. З них двоє померли в лікарні, ще чотирнадцять були знайдені на місці трагедії.
  • Прем'єр Олексій Гончарук доручив відсторонити від виконання обов‘язків на час розслідування пожежі в Одеському коледжі керівника ГУ ДСНС в Одеській області Віктора Федорчака, його заступника із профілактики Михайла Вовка, а також керівника Департамента освіти Олександра Лончака.
  • Президент Володимир Зеленський доручив Кабміну і органам місцевої влади провести перевірку стану протипожежної безпеки закладів, установ та організацій з масовим перебуванням людей.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: ОдесапожежаГончарук
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоВорожа атака на Одещину: є постраждалі, виникли загорання

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Усі новини...
Одеса
Залужний призначив нового начальника одеського військкомату
Зеленський: Окупанти боятимуться наближатись до Криму й наших берегів Азовського моря
Зеленський приїхав в Одесу
Останні новини
02:46
Росіяни заявили про збиття безпілотника, який нібито "летів на Москву"
02:20
Боррель після Різдва збирається в Україну
01:48
фото, відеоВорожа атака на Одещину: є постраждалі, виникли загорання
01:36
Зеленський поговорив телефоном з президентом Європейської ради Мішелем
00:58
"Шахтар" програв "Порту" і вилетів з Ліги чемпіонів
00:42
Байден і Білий дім продовжують спонукати Конгрес ухвалити пакет з підтримкою України – Кірбі
00:24
Болгарія зробила перший крок до скасування винятку із санкцій ЄС проти РФ
00:05
ОновленоРосіяни запускали ударні БпЛА, також була ракетна небезпека в кількох областях
23:26
Bloomberg: Байден запропонував зміни, які підвищують шанси на допомогу Україні
23:15
Економічні новини 13 грудня: "Київстар" поступово відновлює зв'язок, обшуки у столичному метрополітені
Усі новини...
Реклама: