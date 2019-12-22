Набув чинності закон про безперешкодний доступ МКЧХ до ув'язнених

Закон про безперешкодний доступ представників Міжнародного комітету Червоного Хреста до осіб, взятих під варту, набув чинності.

Джерело: Укрінформ

Деталі: Закон "Про внесення змін до Закону України "Про попереднє ув'язнення" набув чинності 22 грудня після публікації в офіційній газеті Верховної Ради "Голос України" та оприлюднення на сайті видання.

Закон надає представникам Міжнародного комітету Червоного Хреста право безперешкодного доступу до осіб, взятих під варту.

Дослівно: "Закон доповнює 12 статтю закону "Про попереднє ув'язнення" частиною 5, відповідно до якої представникам МКЧХ побачення з особами, взятими під варту, надається адміністрацією місця попереднього ув'язнення безперешкодно, без обмеження кількості таких побачень та їх тривалості, у випадках та відповідно до умов Женевських конвенцій 1949 року про захист жертв війни з повідомленням слідчого або суду, які здійснюють кримінальне провадження, у вільний від виконання слідчих дій та судових засідань час".

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