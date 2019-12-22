Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Вступил в силу закон о беспрепятственном доступе МККК к заключенным

Воскресенье, 22 декабря 2019, 19:29
Вступил в силу закон о беспрепятственном доступе МККК к заключенным

Закон о беспрепятственном доступе представителей Международного комитета Красного Креста к лицам, взятым под стражу, вступил в силу.

Источник: Укринформ

Детали: Закон "О внесении изменений в Закон Украины "О предварительном заключении" вступил в силу 22 декабря после публикации в официальной газете Верховной Рады "Голос Украины" и публикации на сайте издания.

Закон предоставляет представителям Международного комитета Красного Креста право беспрепятственного доступа к лицам, взятым под стражу.

Дословно: "Закон дополняет 12 статью закона "О предварительном заключении" частью 5, согласно которой представителям МККК свидания с лицами, взятыми под стражу, предоставляется администрацией места предварительного заключения беспрепятственно, без ограничения количества таких свиданий и их продолжительности, в случаях и в соответствии с условиями Женевских конвенций 1949 года о защите жертв войны сообщению следователя или суда, осуществляющие уголовное производство, в свободное от выполнения следственных действий и судебных заседаний время".

Читайте также: 

Первая нормандская: как и в чем Зеленский победил Путина на саммите в Париже

Нормандия 2019 состоялась. Первая реакция соцсетей

Напомним,

  • В рамках встречи "нормандской четверки" в Париже стороны договорились о допуске на временно оккупированную территорию Донбасса представителей Международного комитета Красного Креста (МККК).
  • По словам главы МИД Вадима Пристайко, за пять лет МККК не мог попасть в места, где содержатся арестованные и военнопленные граждане Украины, а также к местам захоронений.
  • Позже глава МИД выразил надежду, что миссия Красного Креста получит доступ к оккупированной территории Донбасса в ближайшее время.

Темы: пленныеОРДЛОзаконодательствонормандский формат
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видео, дополненоРоссияне массированно ударили по жилым кварталам Херсона, в городе пожары

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

фото, видеоСемеро парней избили и зарезали бездомную в Днепре

Из-за погоды усилилась проблема с крысами на передовой - разведка Британии

Все новости...
пленные
"Они не считают тебя человеком". Истории женщин, переживших русский плен
Враг увеличил количество фейков о пленных украинских бойцах
"Редис" встретился с личным составом и в ближайшее время станет в строй – "Азов"
Последние новости
20:43
Bild: Европейская разведка допускает нападение РФ на Европу следующей зимой
20:26
Аноним сообщил о закладке пяти бомб в аэропорту Праги
20:10
Зеленский: Возможность сбивать истребители РФ – один из ключей к завершению войны
19:57
Министр обороны Италии призвал к переговорам о прекращении войны в Украине
19:43
В Чехии – день траура по жертвам массовой стрельбы в Праге
19:33
Генштаб: Россияне пытаются выбить Силы обороны с плацдармов на левобережье Херсонщины
19:15
"Шахеды" атакуют Украину с юга
19:15
Северные олени могут одновременно спать и есть – исследование
19:03
видео, дополненоРоссияне массированно ударили по жилым кварталам Херсона, в городе пожары
18:55
Вертеп с двумя матерями Иисуса разгневал консерваторов в Италии
Все новости...
Реклама: