Вступил в силу закон о беспрепятственном доступе МККК к заключенным
Закон о беспрепятственном доступе представителей Международного комитета Красного Креста к лицам, взятым под стражу, вступил в силу.
Источник: Укринформ
Детали: Закон "О внесении изменений в Закон Украины "О предварительном заключении" вступил в силу 22 декабря после публикации в официальной газете Верховной Рады "Голос Украины" и публикации на сайте издания.
Закон предоставляет представителям Международного комитета Красного Креста право беспрепятственного доступа к лицам, взятым под стражу.
Дословно: "Закон дополняет 12 статью закона "О предварительном заключении" частью 5, согласно которой представителям МККК свидания с лицами, взятыми под стражу, предоставляется администрацией места предварительного заключения беспрепятственно, без ограничения количества таких свиданий и их продолжительности, в случаях и в соответствии с условиями Женевских конвенций 1949 года о защите жертв войны сообщению следователя или суда, осуществляющие уголовное производство, в свободное от выполнения следственных действий и судебных заседаний время".
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Напомним,
- В рамках встречи "нормандской четверки" в Париже стороны договорились о допуске на временно оккупированную территорию Донбасса представителей Международного комитета Красного Креста (МККК).
- По словам главы МИД Вадима Пристайко, за пять лет МККК не мог попасть в места, где содержатся арестованные и военнопленные граждане Украины, а также к местам захоронений.
- Позже глава МИД выразил надежду, что миссия Красного Креста получит доступ к оккупированной территории Донбасса в ближайшее время.