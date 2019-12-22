Вступил в силу закон о беспрепятственном доступе МККК к заключенным

Закон о беспрепятственном доступе представителей Международного комитета Красного Креста к лицам, взятым под стражу, вступил в силу.

Источник: Укринформ

Детали: Закон "О внесении изменений в Закон Украины "О предварительном заключении" вступил в силу 22 декабря после публикации в официальной газете Верховной Рады "Голос Украины" и публикации на сайте издания.

Закон предоставляет представителям Международного комитета Красного Креста право беспрепятственного доступа к лицам, взятым под стражу.

Дословно: "Закон дополняет 12 статью закона "О предварительном заключении" частью 5, согласно которой представителям МККК свидания с лицами, взятыми под стражу, предоставляется администрацией места предварительного заключения беспрепятственно, без ограничения количества таких свиданий и их продолжительности, в случаях и в соответствии с условиями Женевских конвенций 1949 года о защите жертв войны сообщению следователя или суда, осуществляющие уголовное производство, в свободное от выполнения следственных действий и судебных заседаний время".

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