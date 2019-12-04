Кабмін звільнив кількох ключових посадовців

Кабінет міністрів звільнив шістьох чиновників, зокрема Олену Зеркаль із Міністерства закордонних справ та Олега Петренка з Національної служби здоров’я.

Джерело: допис народного депутата Олексія Гончаренка у Telegram

Деталі: На засіданні 4 грудня уряд звільнив:



- Зеркаль Олену – за власним бажанням з посади заступника голови МЗС;



- Петренка Олега – з посади голови Національної служби здоров’я;



- Білана Сергія – з посади заступника голови Державної фіскальної служби;



- Чернегу Романа – з посади голови Державної служби з питань праці;



- Камуза Андрія – з посади голови правління Державної іпотечної установи;



- Климовича Ярослава – з посади голови правління НАК "Надра України".

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