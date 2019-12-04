Кабмін звільнив кількох ключових посадовців

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Середа, 4 грудня 2019, 13:41

Кабінет міністрів звільнив шістьох чиновників, зокрема Олену Зеркаль із Міністерства закордонних справ та Олега Петренка з Національної служби здоров’я.

Джерело: допис народного депутата Олексія Гончаренка у Telegram

Деталі: На засіданні 4 грудня уряд звільнив:

- Зеркаль Олену – за власним бажанням з посади заступника голови МЗС;

- Петренка Олега – з посади голови Національної служби здоров’я;

- Білана Сергія – з посади заступника голови Державної фіскальної служби;

- Чернегу Романа – з посади голови Державної служби з питань праці;

- Камуза Андрія – з посади голови правління Державної іпотечної установи;

- Климовича Ярослава – з посади голови правління НАК "Надра України".

Передісторія:

  • 19 листопада Олена Зеркаль повідомила про те, що піде з посади заступниці міністра закордонних справ після процесуального слухання в Гаазі за арбітражем щодо українських військових кораблів та моряків, затриманих Росією восени 2018 року. 28 листопада вона написала заяву.
  • Зеркаль натякнула, що не зможе протистояти в судах Росії як дипломат, який має підкорятися рішенням президента Володимира Зеленського. За її словами, "в нових умовах мають працювати інші".
  • 25 листопада Олег Петренко повідомив, що звільняється з посади голови Національної служби здоров'я України. Основною причиною свого звільнення він назвав фундаментально різні цінності з командою, яка зараз працює над трансформацією охорони здоров'я.
  • Петренко був одним із ідеологів реформи системи охорони здоров’я. У серпні його називали одним із претендентів на посаду міністра охорони здоров'я в новому Кабміні. Проте член команди Уляни Супрун відмовився очолити МОЗ.
  • Сергій Білан був першим заступником голови Державної фіскальної служби з 5 травня 2015 року. 
  • Роман Чернега очолював Державну службу України з питань праці з 21 січня 2015 року.
  • Андрій Камуз був головою правління Державної іпотечної установи з 16 квітня 2014 року.
  • Ярослава Климовича призначили головою правління Національної акціонерної компанії "Надра України" 11 червня 2014 року.

Олена Рощенко, УП
Теми: Кабінет міністрів МЗС МОЗ Фіскальна служба кадри


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