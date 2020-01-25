Після перемоги Зеленського діяльність Суркова в Україні припинилася – росЗМІ

Після перемоги на президентських виборах в Україні Володимира Зеленського діяльність команди помічника президента РФ Владислава Суркова в Україні практично припинилася.

Джерело: "Медуза" з посиланням на джерела

Пряма мова джерела, яке працювало з Сурковим: "З січня 2018-го по теперішній час робота на напрямку майже не велася. А після перемоги Зеленського взагалі все зупинилося".

Деталі: За його словами, помічник президента РФ і його команда по суті припинили працювати з лідерами громадської думки та елітами в Україні, формувати ідеологію, займатися проєктами федералізації і дестабілізації України, захисту російської мови, церковними питаннями.

За словами джерела, не все було гладко і в "республіках", де "стали співати свою пісню" нові впливові сили зі своїми політичними і фінансовими інтересами на кшталт Сергія Курченка і Віктора Медведчука. У процесах обміну Сурков і його команда також майже не брали участь.

Іншою претензією до Суркова нібито стали вибори президента України, в яких він ставив на Юлію Тимошенко, а Медведчук - на Юрія Бойка. У підсумку переміг Зеленський, який до Суркова ставився негативно, зазначає співрозмовник.

Джерело, яке працювало з Сурковим, зазначає, що можливості "виходу на Зе і Коломойського" у Суркова були задовго до президентських виборів, але він ними знехтував.

Людина, близька до Суркова, в розмові з "Медузою" посилалася на те, що до Коломойського "погано ставиться Володимир Путін". При цьому співрозмовник "Медузи", який працював із Сурковим, пояснив, що новий президент України не ставився до помічника президента РФ як до надійного переговірника.

Як відзначають джерела видання, Сурков ніколи не був єдиним "смотрящим" за Україною з боку Кремля.

Колишній чиновник АП РФ і співрозмовник, близький до керівництва Держдуми, заявив "Медузі", що з питань України, так званих "ДНР" і "ЛНР" у Суркова не було вирішального голосу: "Він не міг зателефонувати силовикам і сказати: тут операцію скасовуємо, а тут навпаки активізуємо; щось вирішувалося в МЗС, щось на рівні бізнес-контактів".

У той же час, близька до Суркова людина вважає, що якби він мав повноту повноважень, "то такого безладу в "ДНР" і "ЛНР" би не було".

Сурков, за його словами, повинен був здійснювати якусь "загальну координацію" і політичний супровід, але силовики не орієнтувалися на думку помічника президента.

Що передувало: 25 січня директор Центру політичної кон'юнктури Олексій Чеснаков повідомив, що помічник президента РФ Володимира Путіна Владислав Сурков залишив держслужбу "у зв'язку зі зміною курсу на українському напрямку".

Водночас прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що указу про відставку Владислава Суркова з поста помічника президента РФ немає. Коментуючи питання, чи дійсно у політиці Москви щодо України відбулися зміни, які коректно називати зміною курсу, Пєсков заявив: "Будь-які міркування на цю тему - це особиста точка зору".

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