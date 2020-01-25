После победы Зеленского деятельность Суркова в Украине прекратилась – росСМИ

После победы на президентских выборах в Украине Владимира Зеленского деятельность команды помощника президента РФ Владислава Суркова в Украине практически прекратилась.

Источник: "Медуза" со ссылкой на источники

Прямая речь источника, работавшего с Сурковым: "С января 2018-го по настоящее время работа по направлению почти не велась. А после победы Зеленского вообще все остановилось".

Детали: По его словам, помощник президента и его команда по сути прекратили работать с лидерами общественного мнения и элитами в Украине, формировать идеологию, заниматься проектами федерализации и дестабилизации Украины, защиты русского языка, церковными вопросами.

По словам источника, не все было гладко и в "республиках", где "стали петь свою песню" новые влиятельные силы со своими политическими и финансовыми интересами вроде Сергея Курченко и Виктора Медведчука. В обменных процессах Сурков и его команда также почти не участвовали.

Другой претензией к Суркову якобы стали выборы президента, в которых он ставил на Юлию Тимошенко, а Медведчук — на Юрия Бойко. В итоге победил Зеленский, который к Суркову относился негативно, отмечает собеседник.

Работавший с Сурковым источник отмечает, что возможности "выхода на Зе и Коломойского" у Суркова были задолго до президентских выборов, но он ими пренебрег.

Человек, близкий к Суркову, в разговоре с "Медузой" ссылался на то, что к Коломойскому "плохо относится Владимир Путин". При этом собеседник "Медузы", работавший с Сурковым, пояснил, что новый президент Украины не относился к помощнику президента как к надежному переговорщику.

Как отмечают источники издания, Сурков никогда не был единственным смотрящим за Украиной со стороны Кремля.

Бывший чиновник АП и собеседник, близкий к руководству Госдумы, заявил "Медузе", что по вопросам Украины, так называемых "ДНР" и "ЛНР" у Суркова не было решающего голоса: "Он не мог позвонить силовикам и сказать: тут операцию отменяем, а тут наоборот активизируемся; что-то решалось в МИДе, что-то на уровне бизнес-контактов".

В то же время, близкий к Суркову человек, полагает, что если бы он имел полноту полномочий, "то такого бардака в "ДНР" и "ЛНР" бы не было".

Сурков, по его словам, должен был осуществлять некую "общую координацию" и политическое сопровождение, но силовики не ориентировались на мнение помощника президента.

Что предшествовало: 25 января директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков сообщил, что помощник президента РФ Владимира Путина Владислав Сурков покинул госслужбу "в связи с изменением курса на украинском направлении".

В то же время, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что указа об отставке Владислава Суркова с поста помощника президента РФ нет. Комментируя вопрос, действительно ли в политике Москвы в отношении Украины произошли изменения, которые корректно называть сменой курса, Песков заявил: "Любые рассуждения на эту тему - это личная точка зрения".

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