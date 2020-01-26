Із Альперіна зняли "електронний браслет" – адвокат

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Неділя, 26 січня 2020, 17:16

Із одеського бізнесмена Вадима Альперіна, підозрюваного у створенні злочинної організації, зняли "електронний браслет", оскільки закінчився термін дії ухвали слідчого судді.

Джерело: адвокат Альперіна Андрій Федур у Facebook

Пряма мова: "Прийшли хороші новини для мого підзахисного Вадима Альперіна. З нього зняли "електронний браслет", закінчився термін дії ухвали слідчого судді ВАС".

Деталі: За словами Федура, кілька днів тому прокурор САП Перов боровся за те, щоб продовжити судом обов'язок носити "електронний браслет", і таке рішення було ухвалено ВАС. Однак Перов "забув" передати ухвалу на виконання.

Адвокат запевнив, що Альперін і надалі буде добросовісно виконувати покладені на нього обов'язки і не буде відлучатись з постійного місця проживання без дозволу детектива, прокурора чи суду.

Знати більше: "Хабар на мільйон. Чому заарештували одеського "короля контрабанди" Альперіна"

Передісторія:

  • 26 листопада детективи НАБУ затримали 10 осіб за підозрою в скоєнні злочинів, пов'язаних з порушенням митного законодавства.
  • 27 листопада НАБУ затримало Вадима Альперіна, коли він з адвокатом прийшов до слідчих. За даними слідства, він – очільник злочинної організації, яка шляхом махінацій незаконно завозила товари в Україну. Схема завдала інтересам держави понад 77,7 млн грн збитків.
  • 28 листопада Альперіну оголосили підозру за ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК України ("зловживання владою або службовим становищем"). 
  • 29 листопада Вищий аникорупційний суд призначив Альперіну запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення 70 млн грн застави.
  • 2 грудня після внесення застави він вийшов із СІЗО.
  • На Альперіна було покладено ряд обов’язків, зокрема, носити електронний браслет, не виїжджати за межі м. Одеса, не спілкуватися з іншими підозрюваними тощо.
  • 24 січня суд продовжив запобіжний захід Альперіну до 23 березня.

Українська правда
Теми: суд контрабанда Одеса


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