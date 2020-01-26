Із Альперіна зняли "електронний браслет" – адвокат

Із одеського бізнесмена Вадима Альперіна, підозрюваного у створенні злочинної організації, зняли "електронний браслет", оскільки закінчився термін дії ухвали слідчого судді.

Джерело: адвокат Альперіна Андрій Федур у Facebook

Пряма мова: "Прийшли хороші новини для мого підзахисного Вадима Альперіна. З нього зняли "електронний браслет", закінчився термін дії ухвали слідчого судді ВАС".

Деталі: За словами Федура, кілька днів тому прокурор САП Перов боровся за те, щоб продовжити судом обов'язок носити "електронний браслет", і таке рішення було ухвалено ВАС. Однак Перов "забув" передати ухвалу на виконання.

Адвокат запевнив, що Альперін і надалі буде добросовісно виконувати покладені на нього обов'язки і не буде відлучатись з постійного місця проживання без дозволу детектива, прокурора чи суду.

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