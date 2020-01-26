Із Альперіна зняли "електронний браслет" – адвокат
Із одеського бізнесмена Вадима Альперіна, підозрюваного у створенні злочинної організації, зняли "електронний браслет", оскільки закінчився термін дії ухвали слідчого судді.
Джерело: адвокат Альперіна Андрій Федур у Facebook
Пряма мова: "Прийшли хороші новини для мого підзахисного Вадима Альперіна. З нього зняли "електронний браслет", закінчився термін дії ухвали слідчого судді ВАС".
Деталі: За словами Федура, кілька днів тому прокурор САП Перов боровся за те, щоб продовжити судом обов'язок носити "електронний браслет", і таке рішення було ухвалено ВАС. Однак Перов "забув" передати ухвалу на виконання.
Адвокат запевнив, що Альперін і надалі буде добросовісно виконувати покладені на нього обов'язки і не буде відлучатись з постійного місця проживання без дозволу детектива, прокурора чи суду.
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Передісторія:
- 26 листопада детективи НАБУ затримали 10 осіб за підозрою в скоєнні злочинів, пов'язаних з порушенням митного законодавства.
- 27 листопада НАБУ затримало Вадима Альперіна, коли він з адвокатом прийшов до слідчих. За даними слідства, він – очільник злочинної організації, яка шляхом махінацій незаконно завозила товари в Україну. Схема завдала інтересам держави понад 77,7 млн грн збитків.
- 28 листопада Альперіну оголосили підозру за ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК України ("зловживання владою або службовим становищем").
- 29 листопада Вищий аникорупційний суд призначив Альперіну запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення 70 млн грн застави.
- 2 грудня після внесення застави він вийшов із СІЗО.
- На Альперіна було покладено ряд обов’язків, зокрема, носити електронний браслет, не виїжджати за межі м. Одеса, не спілкуватися з іншими підозрюваними тощо.
- 24 січня суд продовжив запобіжний захід Альперіну до 23 березня.