Альперіну оголосили підозру

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Четвер, 28 листопада 2019, 13:25

Детективи Національного антикорупційного бюро вручили повідомлення про підозру одеському бізнесмену Вадиму Альперіну, причетному до організації злочинної схеми, пов’язаної з розмитненням імпортованих в Україну товарів за заниженими цінами.

Джерело: САП, НАБУ, співрозмовники УП в правоохоронних органах

Дослівно: "27 листопада детективи НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів САП особисто вручили повідомлення про підозру особі, яку слідство вважає керівником злочинної організації, що вчиняла злочини, пов’язані з розмитненням імпортованих в Україну товарів за заниженими цінами. Таким чином кількість підозрюваних у завданні понад 77,7 млн грн збитків державним інтересам зросла до 11 осіб".

Деталі: Слідство підозрює, що саме Альперін був керівником корупційної схеми. Його дії кваліфіковані за ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК України ("Зловживання владою або службовим становищем"). Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Що передувало: Національне антикорупційне бюро затримало Вадима Альперіна, коли він з адвокатом прийшов до слідчих. За даними слідства, він – очільник злочинної організації, яка шляхом махінацій незаконно завозила товари в Україну.

Доповнюється…

Українська правда
Теми: контрабанда НАБУ Антикорупційна прокуратура


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