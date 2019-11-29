Суд відправив Альперіна за ґрати з правом застави 70 млн

Вищий аникорупційний суд призначив Вадиму Альперіну, якого підозрюють в організації схеми із розмитненням імпортованих товарів за заниженими цінами, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення 70 млн грн застави

Джерело: "Українська правда", ЦПК

Деталі: Суддя Мовчан оголосила рішення про запобіжний захід "королю контрабанди" Вадиму Альперіну у вигляді тримання під вартою на строк 60 днів (до 25 січня) із правом внесення застави у сумі 36 тисяч 440 прожиткових мінімумів, тобто 70 млн грн.

Суддя Мовчан оголошує рішення про запобіжний захід «королю контрабанди» Вадиму Альперіну pic.twitter.com/v6p5aj8GDM — ЦПК (@Shabunin) November 29, 2019

В разі внесення застави суд зобов’язав Альперіна здати паспорти, носити електронний браслет, з’являтися за першою вимого до правоохоронців.

Сторона обвинувачення доводила існування ризиків впливу на свідків, знищення доказів, втечі тощо Альперіним у випадку перебування на волі.

За даними слідства, Альперін міг впливати на хід попереднього розслідування правоохоронців (2017-18 роки), пропонував (а, можливо, й давав) тисячі доларів хабарів правоохоронцям, суддям, прокурорам.

За словами сторони обвинувачення, дані, вилучені з телефона та електронної пошти Альперіна, свідчать про те, що співробітники правоохоронних органів надсилали йому таємну інформацію, зокрема про слідчі дії, які плануються щодо нього.

Прокурори надали суду матеріали про те, що судді окружного адмінсуду Одеської області ухвалювали вигідні для компаній Альперіна рішення. Це допомогло отримати незаконне зменшення мита. Фігурують імена суддів Єфіменка і Кравченка

Вони також зачитали суду списки хабарів від Альперіна митникам, суддям, поліції

Також прокурор зачитує «лист витрат» на хабарі суддям, називаючи суми в тисячі доларів, навіть 25 тисяч доларів. Такі от «судові збори» pic.twitter.com/HhJX01Ows5 — ЦПК (@Shabunin) November 29, 2019

Крім того, за даними прокурорів, підозрюваний має ізраїльське громадянство, яким активно користується.

Сторона захисту назвала докази слідства маніпулятивними і необґрунтованими. За словами адвоката, прокурорами не надається жодних об’єктивних даних, що вказані у матеріалах справи телефон та електронна пошта належать Альперіну. Він вказав, що прокурори оперують даними з іншого провадження, яке розслідувала Генеральна прокуратура.

Також захист поскаржився на "незаконне затримання", оскільки Альперін, мовляв, прийшов на допит сам, коли дізнався про підозру буцімто від адвокатів.

Адвокат Андрій Федур також прокоментував повідомлення президента Володимира Зеленського, який назвав Альперіна контрабандистом та "оголосив у розшук". На думку захисника, президента, "хтось свідомо підставив", адже гарант не може підміняти функції слідства і суду.

Вадима Альперіна посадили до поліцейської автівки і повезли в СІЗО pic.twitter.com/ln4w0HP2bl — ЦПК (@Shabunin) November 29, 2019

Що було раніше: 26 листопада детективи НАБУ затримали 10 осіб за підозрою в скоєнні злочинів, пов'язаних з порушенням митного законодавства.

Зокрема повідомлялося, що був затриманий заступник начальника Київської міської митниці ДФС Сергій Тупальський.

Справа, в рамках якої затримали митника, пов'язана з "одним з найвідоміших контрабандистів" України одеським бізнесменом Вадимом Альперіним, який нібито пропонував детективам НАБУ хабар у 800 тисяч доларів.

27 листопада НАБУ затримало Вадима Альперіна, коли він з адвокатом прийшов до слідчих. За даними слідства, він – очільник злочинної організації, яка шляхом махінацій незаконно завозила товари в Україну. Схема завдала інтересам держави понад 77,7 млн грн збитків.

28 листопада Альперіну оголосили підозру за ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК України ("зловживання владою або службовим становищем").

Наразі Альперіну обирають запобіжний захід. Спеціалізована антикорупційна прокуратура просить арештувати Альперіна з альтернативою внесення 288 млн грн застави.

Знати більше: "Хабар на мільйон. Чому заарештували одеського "короля контрабанди" Альперіна"

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