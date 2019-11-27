Затримання Альперіна: у НАБУ розповіли подробиці

Національне антикорупційне бюро прокоментувало затримання одеського бізнесмена Вадима Альперіна: кажуть, він – очільник злочинної організації, яка шляхом махінацій незаконно завозила товари в Україну.

Джерело: сторінка НАБУ у Facebook

Дослівно: "Щойно затримано особу, яку слідство вважає очільником злочинної організації, що вчиняла злочини, пов’язані з махінаціями із розмитненням товарів за заниженими цінами, імпортованих в Україну. Наразі детективи НАБУ та прокурори САП вчиняють необхідні процесуальні дії, пов’язані з особистим врученням цій особі повідомлення про підозру".

Деталі: Слідство вважає, що Альперін вчинив злочини, передбачені ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК України.

Наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

Що передувало: 26 листопада у НАБУ повідомили, що його детективи затримали 10 осіб за підозрою в скоєнні злочинів, пов'язаних з порушенням митного законодавства.

Зокрема повідомлялося, що був затриманий заступник начальника Київської міської митниці ДФС Сергій Тупальський.

Справа, в рамках якої затримали митника, пов'язана з "одним з найвідоміших контрабандистів" України одеським бізнесменом Вадимом Альперіним, який нібито пропонував детективам НАБУ хабар у 800 тисяч доларів.

За словами джерела УП, Альперіну вдалося втекти.

27 листопада стало відомо про його затримання.

Знати більше: "Хабар на мільйон. Чому заарештували одеського "короля контрабанди" Альперіна"

Нагадаємо: