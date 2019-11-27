Затримання Альперіна: у НАБУ розповіли подробиці

10878 переглядів
Середа, 27 листопада 2019, 18:19

Національне антикорупційне бюро прокоментувало затримання одеського бізнесмена Вадима Альперіна: кажуть, він – очільник злочинної організації, яка шляхом махінацій незаконно завозила товари в Україну.

Джерело: сторінка НАБУ у Facebook

Дослівно: "Щойно затримано особу, яку слідство вважає очільником злочинної організації, що вчиняла злочини, пов’язані з махінаціями із розмитненням товарів за заниженими цінами, імпортованих в Україну. Наразі детективи НАБУ та прокурори САП вчиняють необхідні процесуальні дії, пов’язані з особистим врученням цій особі повідомлення про підозру".

Деталі: Слідство вважає, що Альперін вчинив злочини, передбачені ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК України.

Наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

Що передувало: 26 листопада у НАБУ повідомили, що його детективи затримали 10 осіб за підозрою в скоєнні злочинів, пов'язаних з порушенням митного законодавства.

Зокрема повідомлялося, що був затриманий заступник начальника Київської міської митниці ДФС Сергій Тупальський.

Справа, в рамках якої затримали митника, пов'язана з "одним з найвідоміших контрабандистів" України одеським бізнесменом Вадимом Альперіним, який нібито пропонував детективам НАБУ хабар у 800 тисяч доларів.

За словами джерела УП, Альперіну вдалося втекти.

27 листопада стало відомо про його затримання.

Знати більше: "Хабар на мільйон. Чому заарештували одеського "короля контрабанди" Альперіна"

Нагадаємо: 

  • У січні 2018 року прокуратура АР Крим спільно зі СБУ викрила контрабандну схему Альперіна, робота якої могла завдати близько 700 мільйонів гривень збитків держбюджету.
  • Одеське угруповання контрабандистів створило десятки фірм-одноденок, директорами яких були підставні особи. Ці компанії отримували великий обсяг товару з Китаю (взуття, тканини, сумки тощо). Постачанням товару з Китаю займались аналогічні фірми-прокладки. Контракти ж фактично фабрикували в Одесі. У документах вказували вартість товару, занижену в десять та більше разів.
  • Митники коригували митну вартість товару до рівня, який відповідав реальній вартості, але представники одеських компаній, користуючись 55-ою статтею Митного кодексу, вносили на рахунки митниці відповідні фінансової гарантії, що давало можливість направити товар у вільний обіг.
  • Далі ці компанії-імпортери зверталися до одного з одеських судів. І група суддів скасовувала рішення митниці, фактично зобов’язуючи її розмитнювати товар за значно заниженою вартістю та повертати імпортерові його фінансову гарантію.
  • У листопаді 2017 року повідомлялося про арешт 450 мільйонів, що належать двом десяткам одеських компаній-імпортерів, які контролював Альперін.
  • Пізніше стало відомо, що Альперін пропонував детективам НАБУ хабар у 800 тисяч доларів за зняття цього арешту.
  • Печерський райсуд Києва заарештував Альперіна на 60 діб із альтернативою внесення застави в 21 млн грн.
  • У грудні бізнесмен після внесення застави вийшов з-під варти.
  • Справа досі перебуває на розгляді Печерського райсуду. За словами адвоката Віктора Петруненка, останнє судове засідання у листопаді 2019 року не відбулося, бо прокурори були в процесі переатестації.

Українська правда
Теми: контрабанда НАБУ кримінал


powered by lun.ua
Матеріали за темою
НАБУ затримало "короля контрабанди" Альперіна 27 листопада 2019, 17:33
Альперін у середу прийде на допит в САП – адвокат 27 листопада 2019, 01:26
Зеленський оголосив у розшук "хрещеного батька контрабанди" 26 листопада 2019, 19:04
Усі новини
Головні новини
У партії Порошенка відреагували на перехід Райніна в ОПЗЖ
НАБУ затримало "короля контрабанди" Альперіна
Ексглава адміністрації Порошенка очолив осередок ОПЗЖ
Уряд звільнив заступницю Криклія, яка нібито зазіхала на його крісло
Усі новини
дослідження

Чому собака не може не любити

Досвід

Як заткнути рот сексисту-жартівнику? 4 історії жінок, які змусять вас реготати

дослідження

Приблизно 77% українських підлітків недостатньо фізично активні