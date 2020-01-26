С Альперина сняли "электронный браслет" – адвокат
С одесского бизнесмена Вадима Альперина, подозреваемого в создании преступной организации, сняли "электронный браслет", поскольку истек срок действия постановления следственного судьи.
Источник: адвокат Альперина Андрей Федур в Facebook
Прямая речь: "Пришли хорошие новости для моего подзащитного Вадима Альперина. С него сняли "электронный браслет", закончился срок действия постановления следственного судьи ВАС".
Детали: По словам Федура, несколько дней назад прокурор САП Перов боролся за то, чтобы продолжить судом обязанность носить "электронный браслет", и такое решение было принято ВАС. Однако Перов "забыл" передать решение в исполнение.
Адвокат заверил, что Альперин и в дальнейшем будет добросовестно выполнять возложенные на него обязанности и не будет отлучаться с места жительства без разрешения детектива, прокурора или суда.
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Предыстория:
- 26 ноября детективы НАБУ задержали 10 человек по подозрению в совершении преступлений, связанных с нарушением таможенного законодательства.
- 27 нобря Национальное антикоррупционное бюро задержало Вадима Альперина, когда он с адвокатом пришел к следователям. По данным следствия, он - глава преступной организации, которая путем махинаций незаконно ввозила товары в Украину. Схема нанесла интересам государства более 77,7 млн грн убытков.
- 28 ноября Альперину объявили подозрение по ч.1 ст.255, ч.3 ст.212, ч.2 ст.364 УК Украины ( "злоупотребление властью или служебным положением").
- 29 ноября Высший аникорупцийний суд назначил Альперину меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения 70 млн грн залога.
- 2 декабря после внесения залога он вышел из СИЗО.
- На Альперина был возложен ряд обязанностей, в частности, носить электронный браслет, не выезжать за пределы Одессы, не общаться с другими подозреваемыми и т.п.
- 24 января суд продлил меру пресечения Альперину до 23 марта.