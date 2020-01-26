С Альперина сняли "электронный браслет" – адвокат

С одесского бизнесмена Вадима Альперина, подозреваемого в создании преступной организации, сняли "электронный браслет", поскольку истек срок действия постановления следственного судьи.

Источник: адвокат Альперина Андрей Федур в Facebook

Прямая речь: "Пришли хорошие новости для моего подзащитного Вадима Альперина. С него сняли "электронный браслет", закончился срок действия постановления следственного судьи ВАС".

Детали: По словам Федура, несколько дней назад прокурор САП Перов боролся за то, чтобы продолжить судом обязанность носить "электронный браслет", и такое решение было принято ВАС. Однако Перов "забыл" передать решение в исполнение.

Адвокат заверил, что Альперин и в дальнейшем будет добросовестно выполнять возложенные на него обязанности и не будет отлучаться с места жительства без разрешения детектива, прокурора или суда.

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