В РНБО вирішили, що робити у зв'язку з поширенням коронавірусу

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Понеділок, 27 січня 2020, 13:02

В Раді національної безпеки і оборони України обговорили ситуацію довкола розповсюдження нового коронавірусу та організації протиепідемічного захисту населення України.

Джерело: пресслужба РНБО

Деталі: Учасники наради наголосили на першочерговості виконання завдання щодо посиленого контролю над ситуацією із поширенням нового коронавірусу та злагодженої роботи усіх органів влади з організації відповідних заходів.

За результатами наради, Міністерству охорони здоров'я України доручено реалізувати системне широке інформування громадськості про ситуацію щодо поширення коронавірусу.

МОЗ має  поширити рекомендації про ознаки вірусу, заходи з його попередження та лікування. Крім того, МОЗ спільно з Центром громадського здоров'я має посилити спроможності кол-центру для надання та отримання оперативної інформації.

Також планується випускати щоденний інформаційний бюлетень щодо ситуації з поширенням коронавірусу у світі та в Україні.

Міністерству фінансів України доручено за необхідності передбачити додаткові витрати на забезпечення лікувальних установ необхідними медичними препаратами та обладнанням.

Посольство України в КНР має забезпечити поширення рекомендацій українським громадянам залишити територію Китаю.

Міністерство закордонних справ України рекомендуватиме українським громадянам утримуватись від відвідування Китаю найближчим часом.

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Передісторія:

  • У грудні в китайському місті Ухань був зареєстрований спалах пневмонії. Пізніше з'ясувалося, що причиною захворювання став раніше невідомий вид коронавірусу.
  • З 27 січня Китай припинить відправку груп туристів за кордон в рамках заходів щодо запобігання розповсюдженню коронавірусу.
  • Окрім Китаю, вірус уже поширився у США, Таїланд, Південну Корею, Японію, Австралію, Францію і Канаду.
  • Станом на 27 січня, коронавірусом в усьому світі заразилися близько трьох тисяч осіб, переважна більшість з них - у Китаї, померли внаслідок вірусу 80 осіб.
  • В Україні не зареєстровано жодного випадку зараження коронавірусом.
  • Китайські посадовці заявляють, що новий коронавірус заразний в інкубаційному період, тобто до появи перших симптомів.
  • Кілька європейських країн вирішили евакуювати своїх громадян із району Ухань у Китаї

Теми: коронавірус РНБО


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