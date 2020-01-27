В РНБО вирішили, що робити у зв'язку з поширенням коронавірусу
В Раді національної безпеки і оборони України обговорили ситуацію довкола розповсюдження нового коронавірусу та організації протиепідемічного захисту населення України.
Джерело: пресслужба РНБО
Деталі: Учасники наради наголосили на першочерговості виконання завдання щодо посиленого контролю над ситуацією із поширенням нового коронавірусу та злагодженої роботи усіх органів влади з організації відповідних заходів.
За результатами наради, Міністерству охорони здоров'я України доручено реалізувати системне широке інформування громадськості про ситуацію щодо поширення коронавірусу.
МОЗ має поширити рекомендації про ознаки вірусу, заходи з його попередження та лікування. Крім того, МОЗ спільно з Центром громадського здоров'я має посилити спроможності кол-центру для надання та отримання оперативної інформації.
Також планується випускати щоденний інформаційний бюлетень щодо ситуації з поширенням коронавірусу у світі та в Україні.
Міністерству фінансів України доручено за необхідності передбачити додаткові витрати на забезпечення лікувальних установ необхідними медичними препаратами та обладнанням.
Посольство України в КНР має забезпечити поширення рекомендацій українським громадянам залишити територію Китаю.
Міністерство закордонних справ України рекомендуватиме українським громадянам утримуватись від відвідування Китаю найближчим часом.
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Передісторія:
- У грудні в китайському місті Ухань був зареєстрований спалах пневмонії. Пізніше з'ясувалося, що причиною захворювання став раніше невідомий вид коронавірусу.
- З 27 січня Китай припинить відправку груп туристів за кордон в рамках заходів щодо запобігання розповсюдженню коронавірусу.
- Окрім Китаю, вірус уже поширився у США, Таїланд, Південну Корею, Японію, Австралію, Францію і Канаду.
- Станом на 27 січня, коронавірусом в усьому світі заразилися близько трьох тисяч осіб, переважна більшість з них - у Китаї, померли внаслідок вірусу 80 осіб.
- В Україні не зареєстровано жодного випадку зараження коронавірусом.
- Китайські посадовці заявляють, що новий коронавірус заразний в інкубаційному період, тобто до появи перших симптомів.
- Кілька європейських країн вирішили евакуювати своїх громадян із району Ухань у Китаї