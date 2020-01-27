В СНБО решили, что делать в связи с распространением коронавируса
В Совете национальной безопасности и обороны Украины обсудили ситуацию вокруг распространения нового коронавируса и организации противоэпидемической защиты населения Украины.
Источник: пресс-служба СНБО
Детали: Участнки совещания подчеркнули первоочередность выполнения задачи по усиленному контролю над ситуацией с распространением нового коронавируса и слаженной работе всех органов власти по организации соответствующих мероприятий.
По результатам совещания, Министерству здравоохранения Украины поручено реализовать системное широкое информирование общественности о ситуации по распространению коронавируса.
Минздрав должен распространить рекомендации о признаках вируса, мерах по его предупреждению и лечению. Кроме того, Минздрав совместно с Центром общественного здоровья должен усилить способности колл-центра для предоставления и получения оперативной информации.
Также планируется выпускать ежедневный информационный бюллетень о ситуации с распространением коронавируса в мире и в Украине.
Министерству финансов Украины поручено при необходимости предусмотреть дополнительные расходы на обеспечение лечебных учреждений необходимыми медицинскими препаратами и оборудованием.
Посольство Украины в КНР должно обеспечить распространение рекомендаций украинским гражданам покинуть территорию Китая.
Министерство иностранных дел Украины будет рекомендовать украинским гражданам воздерживаться от посещения Китая в ближайшее время.
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Предыстория:
- В декабре в китайском городе Ухань (провинция Хубэй) была зарегистрирована вспышка пневмонии. Позже выяснилось, что причиной заболевания стал ранее неизвестный вид коронавируса.
- С 27 января Китай приостановит отправку групп туристов за рубеж в рамках мер по предотвращению распространения коронавируса.
- Кроме Китая, вирус уже распространился в США, Таиланд, Южную Корею, Японию, Австралию, Францию и Канаду.
- По состоянию на 25 января, коронавирусом во всем мире заразились около трех тысяч человек, подавляющее большинство из них - в Китае, скончались от вируса 80 человек.
- В Украине не зарегистрировано ни одного случая заражения коронавирусом.
- Китайские чиновники заявляют, что новый коронавирус заразен в инкубационном период, то есть до появления первых симптомов.
- Несколько европейских стран решили эвакуировать своих граждан из района Ухань в Китае.