В СНБО решили, что делать в связи с распространением коронавируса

В Совете национальной безопасности и обороны Украины обсудили ситуацию вокруг распространения нового коронавируса и организации противоэпидемической защиты населения Украины.

Источник: пресс-служба СНБО

Детали: Участнки совещания подчеркнули первоочередность выполнения задачи по усиленному контролю над ситуацией с распространением нового коронавируса и слаженной работе всех органов власти по организации соответствующих мероприятий.

По результатам совещания, Министерству здравоохранения Украины поручено реализовать системное широкое информирование общественности о ситуации по распространению коронавируса.

Минздрав должен распространить рекомендации о признаках вируса, мерах по его предупреждению и лечению. Кроме того, Минздрав совместно с Центром общественного здоровья должен усилить способности колл-центра для предоставления и получения оперативной информации.

Также планируется выпускать ежедневный информационный бюллетень о ситуации с распространением коронавируса в мире и в Украине.

Министерству финансов Украины поручено при необходимости предусмотреть дополнительные расходы на обеспечение лечебных учреждений необходимыми медицинскими препаратами и оборудованием.

Посольство Украины в КНР должно обеспечить распространение рекомендаций украинским гражданам покинуть территорию Китая.

Министерство иностранных дел Украины будет рекомендовать украинским гражданам воздерживаться от посещения Китая в ближайшее время.

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