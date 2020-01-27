Стало відомо про перший випадок смерті від коронавірусу в столиці Китаю
По державному телеканалу CCTV у Китаї повідомили про смерть 50-річного чоловіка від коронавірусу в Пекіні.
Джерело: Aljazeera
Деталі: 8 січня чоловік відвідав Ухань і захворів на пневмонію через сім днів після того, як повернувся в Пекін.
21 січня він потрапив до лікарні і помер у понеділок, 27 січня, від дихальної недостатності.
Загальна кількість смертей від коронавірусу становить 80 осіб. За останню добу в Китаї померло 24 людини.
Кількість інфікованих станом на 27 січня - 2794 осіб.
Передісторія:
- У грудні в китайському місті Ухань був зареєстрований спалах пневмонії. Пізніше з'ясувалося, що причиною захворювання став раніше невідомий вид коронавірусу.
- З 27 січня Китай припинить відправку груп туристів за кордон в рамках заходів щодо запобігання розповсюдженню коронавірусу.
- Окрім Китаю, вірус уже поширився у США, Таїланд, Південну Корею, Японію, Австралію, Францію і Канаду.
- В Україні не зареєстровано жодного випадку зараження коронавірусом.
- Китайські посадовці заявляють, що новий коронавірус заразний в інкубаційний період - до появи перших симптомів.
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