Стало известно о первом случае смерти от коронавируса в столице Китая
Понедельник, 27 января 2020, 18:09
По государственному телеканалу CCTV в Китае сообщили о смерти 50-летнего мужчины от коронавируса в Пекине.
Источник: Aljazeera
Детали: Пострадавшим оказался 50-летний мужчина. 8 января он посетил Ухань и заболел пневмонией через семь дней после того, как вернулся в Пекин.
21 января он попал в больницу и скончался 27 января от дыхательной недостаточности.
Общее количество умерших составляет 80 человек. За последние сутки в Китае умерли 24 человека.
Общее количество инфицированных по состоянию на 27 января – 2794 человек.
Предыстория:
- В декабре в китайском городе Ухань (провинция Хубэй) была зарегистрирована вспышка пневмонии. Позже выяснилось, что причиной заболевания стал ранее неизвестный вид коронавируса.
- С 27 января Китай приостановит отправку групп туристов за рубеж в рамках мер по предотвращению распространения коронавируса.
- Кроме Китая, вирус уже распространился в США, Таиланд, Южную Корею, Японию, Австралию, Францию и Канаду.
- В Украине не зарегистрирован ни один случай заражения коронавирусом.
- Китайские чиновники заявляют, что новый коронавирус заразен в инкубационный период - до появления первых симптомов.
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Украинская правда