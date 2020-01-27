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Стало известно о первом случае смерти от коронавируса в столице Китая

Понедельник, 27 января 2020, 18:09
Стало известно о первом случае смерти от коронавируса в столице Китая

По государственному телеканалу CCTV в Китае сообщили о смерти 50-летнего мужчины от коронавируса в Пекине.

Источник: Aljazeera

Детали: Пострадавшим оказался 50-летний мужчина. 8 января он посетил Ухань и заболел пневмонией через семь дней после того, как вернулся в Пекин.

21 января он попал в больницу и скончался 27 января от дыхательной недостаточности.

Общее количество умерших составляет 80 человек. За последние сутки в Китае умерли 24 человека.

Общее количество инфицированных по состоянию на 27 января – 2794 человек.

Предыстория:

  • В декабре в китайском городе Ухань (провинция Хубэй) была зарегистрирована вспышка пневмонии. Позже выяснилось, что причиной заболевания стал ранее неизвестный вид коронавируса.
  • С 27 января Китай приостановит отправку групп туристов за рубеж в рамках мер по предотвращению распространения коронавируса.
  • Кроме Китая, вирус уже распространился в США, Таиланд, Южную Корею, Японию, Австралию, Францию и Канаду.
  • В Украине не зарегистрирован ни один случай заражения коронавирусом.
  • Китайские чиновники заявляют, что новый коронавирус заразен в инкубационный период - до появления первых симптомов.

Узнать больше: Что нужно знать о новом коронавирусе: распространение, симптомы, опасность, лечение

Украинская правда

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Темы: Китайкоронавирус
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