Новини 27 січня: бойовик ОРДО в Києві, новий маєток Ахметова

Бойовик ОРДО поранив поліцейського у Києві, Ахметов купив один із найдорожчих маєтків на планеті — новини, які були актуальні 27 січня.

Про бойовика

У Києві бойовик так званої "ДНР" під час конфлікту біля закладу відпочинку кілька разів вистрелив у правоохоронців, у результаті чого один поліцейський отримав поранення.

Про Ахметова

Український мільярдер Рінат Ахметов купив будинок вартістю 200 мільйонів євро на Французькій Рив'єрі у італійської компанії Campari.

Про телеграм-канал "Української правди"

Щойно стало відомо, що у "Української правди" є телеграм-канал "УП. Кляті питання". На нього підписано більше 18 тисяч людей і кількість підписників стрімко зростає.

Як повідомляють наші джерела, на каналі щось постійно пояснюють, з усього жартують майже у кожному пості, а ще відповідають на питання читачів. Один зі співрозмовників УП дуже радив підписатись на цей канал.

Про інші важливі новини

Підозрюваного в організації нападу на активістку Катерину Гандзюк Олексія Москаленка (Левіна) ідентифікували за відбитками пальців, а зовнішність він змінив.

Мітинг на захист російської мови та російськомовних шкіл, організований головою Харківської міської організації "Опозиційної платформи - За життя" Андрієм Лесиком, перед будівлею облдержадміністрації закінчився, не встигнувши початися.

Арсена Авакова можуть відправити у відставку, якщо розслідування вбивства журналіста "Української правди" Павла Шеремета розвалиться.

В РНБО обговорили ситуацію довкола розповсюдження нового коронавірусу та організації протиепідемічного захисту населення України.

Відомий український туроператор Join UP заявив, що повертає з Китаю своїх туристів, а ті, хто вже оплатили тури, зможуть обрати інші напрямки.