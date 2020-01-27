Український туроператор Join UP повертає своїх туристів з Китаю

Відомий український туроператор Join UP заявив, що повертає з Китаю своїх туристів, а ті, хто вже оплатили тури, зможуть обрати інші напрямки.

Джерело: офіційний сайт оператора

Дослівно: "Join UP! повертає своїх туристів з Хайнаню (одна з провінцій на півдні Китаю ред.). Усі наші громадяни повернуться додому рейсами 29 січня та 1 лютого".

Деталі: Туристи, які вже придбали та оплатили тури на острів Хайнань на найближчі тижні зможуть повернути вартість туру. Також вони мають можливість обрати альтернативний варіант для мандрівки.

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