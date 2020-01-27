Український туроператор Join UP повертає своїх туристів з Китаю
Понеділок, 27 січня 2020, 14:16
Відомий український туроператор Join UP заявив, що повертає з Китаю своїх туристів, а ті, хто вже оплатили тури, зможуть обрати інші напрямки.
Джерело: офіційний сайт оператора
Дослівно: "Join UP! повертає своїх туристів з Хайнаню (одна з провінцій на півдні Китаю ред.). Усі наші громадяни повернуться додому рейсами 29 січня та 1 лютого".
Деталі: Туристи, які вже придбали та оплатили тури на острів Хайнань на найближчі тижні зможуть повернути вартість туру. Також вони мають можливість обрати альтернативний варіант для мандрівки.
Читайте також: Що треба знати про новий коронавірус: поширення, симптоми, небезпека, лікування
Передісторія:
- У грудні в китайському місті Ухань був зареєстрований спалах пневмонії. Пізніше з'ясувалося, що причиною захворювання став раніше невідомий вид коронавірусу.
- З 27 січня Китай припинитьвідправку груп туристів за кордон в рамках заходів щодо запобігання розповсюдженню коронавірусу.
- Окрім Китаю, вірус уже поширився у США, Таїланд, Південну Корею, Японію, Австралію, Франціюі Канаду.
- Станом на 27 січня, коронавірусом в усьому світі заразилисяблизько трьох тисяч осіб, переважна більшість з них - у Китаї, померли внаслідок вірусу 80 осіб.
- В Україні не зареєстрованожодного випадку зараження коронавірусом.
- Китайські посадовці заявляють, що новий коронавірус заразний в інкубаційному період, тобто до появи перших симптомів.
- Кілька європейських країн вирішили евакуюватисвоїх громадян із району Ухань у Китаї.
Українська правда