Новопризначений заступник голови ДБР пов’язаний з Венедіктовою через бізнес дружини - ЗМІ

Конкурс на посади заступників директора Державного бюро розслідувань було проведено таким, чином, що його переможцями стали визначені наперед особи.

Джерело: розслідування bihus.info

Деталі: Конкурс, в якому перемогли харків'янин Олександр Соколов та колишній адвокат Януковича Олександр Бабіков, був проведений максимально непрозоро, вказують журналісти.

Так, оголошення про конкурс на посаду було опубліковане на сайті ДБР не на головній сторінці, а глибоко в рубриках. Жодних публічних повідомлень про це не було. В повідомленні вказувалось, що подати документи на посаду треба з 30 грудня до 2 січня, тобто у розпал новорічних свят. З телефоном конкурсної комісії, вказаним в оголошенні, в цей період ніхто не відповідав.

Не знаючи заздалегідь про конкурс, зібрати і подати всі необхідні документи було неможливо.

Соколов, який виграв Конкурс на посаду заступника директора ДБР, з 2014 року працював в СБУ у Харківській області, звідки родом і сама Ірина Венедіктова. Однак зв’язок між ними простежується не напряму, а через дружину Соколова – Ганну Соколову.

У своїй декларації за 2018 рік Соколова задекларувала 125 тис. грн. доходу від ТОВ "Перегрін Кепітал Груп". Це – юридична фірма, засновницею якої є Наталія Колесник. Очевидно, йдеться про свекруху Венедіктової – матір її чоловіка, Дениса Колесника.

Сама Ірина Венедіктова має і прямий зв’язок із юридичною фірмою "Перегрін". В той період, коли Ганна Соколова отримувала від цієї фірми доходи, Венедіктова офіційно була радницею цього підприємства.

Також вона неодноразово брала участь у заходах, які проводило підприємство "Перегрін Кепітал Груп". Про це свідчать фотогалереї фірми у соціальній мережі Facebook. На деяких із цих фотографій можна побачити Ірину Венедіктову поруч із Русланом Стефанчуком – нинішнім віце-спікером Верховної Ради.

Окрім того, т.в.о. Директора ДБР є власницею двох торгових знаків, в яких фігурує слово "Перегрін". Йдеться про український знак "Центру обслуговування іноземних студентів "Перегрін" і його англійський відповідник.

Що було раніше: Заступниками директора Державного бюро розслідувань стали Олександр Бабіков та Олександр Соколов.

Бабіков був призначений заступником всупереч зверненню адвокатської дорадчої групи до президента Володимира Зеленського та силовиків із закликом протидіяти його призначенню через "очевидний прямий конфлікт інтересів".

Новопризначений заступник голови ДБР працював у юридичній фірмі Aver Lex та захищав експрезидента Віктора Януковича.

Конкурс на посади заступників Директора ДБР, який пройшов у січні 2020 року, критикували через непрозорість.

Венедіктова у коментарі Bihus.Info відкинула ці підозри, назвавши їх "маніпуляціями ЗМІ", і запевнила у професійності своїх заступників.

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