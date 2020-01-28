Новоназначенный замдиректора ГБР связан с Венедиктовой через бизнес жены - СМИ

Конкурс на должности заместителей директора Государственного бюро расследований был проведен таким, образом, что его победителями стали предопределенные лица.

Источник: расследование bihus.info

Детали: Конкурс, в котором победили харьковчанин Александр Соколов и бывший адвокат Януковича Александр Бабиков, был проведен максимально непрозрачно, указывают журналисты. Они предполагают, что победители были определены заранее.

Так, объявление о конкурсе на должность было опубликовано на сайте ГБР не в главной странице, а глубоко в рубриках. Никаких публичных сообщений об этом не было. В сообщении указывалось, что подать документы на должность надо было с 30 декабря по 2 января, то есть в разгар новогодних праздников. Телефон конкурсной комиссии, указанный в объявлении, в этот период не отвечал.

Не зная заранее о конкурсе, собрать и подать все необходимые документы было невозможно.

Соколов, выигравший конкурс на должность заместителя директора ГБР, с 2014 года работал в СБУ в Харьковской области, откуда родом и сама Ирина Венедиктова. Однако связь между ними прослеживается не напрямую, а через жену Соколова - Анну Соколову.

В своей декларации за 2018 год Соколова задекларировала 125 тыс. грн. дохода от ООО "Перегрин Кэпитал Групп". Это - юридическая фирма, основательницей которой является Наталья Колесник. Очевидно, речь идет о свекрови Венедиктовой - матери ее мужа, Дениса Колесника.

Сама Ирина Венедиктова имеет и прямую связь с юридической фирмой "Перегрин". В тот период, когда Анна Соколова получала от этой фирмы доходы, Венедиктова официально была советницей этого предприятия.

Также она неоднократно участвовала в мероприятиях, которые проводило предприятие "Перегрин Кэпитал Групп". Об этом свидетельствуют фотогалереи фирмы в социальной сети Facebook. На некоторых из этих фотографий можно увидеть Ирину Венедиктову рядом с Русланом Стефанчуком - нынешним вице-спикером Верховной Рады.

Кроме того, и.о. директора ГБР является обладательницей двух торговых знаков, в которых фигурирует слово "Перегрин". Речь идет об украинском знаке "Центр обслуживания иностранных студентов "Перегрин" и его английский аналог.

Что предшествовало: Заместителями директора Государственного бюро расследований стали Александр Бабиков и Александр Соколов.

Бабиков был назначен замом вопреки обращению адвокатской совещательной группы к президенту Владимиру Зеленскому и силовикам с призывом противодействовать его назначению из-за "очевидного прямого конфликта интересов".

Новоназначенный зампред ГБР работал в юридической фирме Aver Lex и защищал экс-президента Виктора Януковича.

Конкурс на должности заместителей директора ГБР, который прошел в январе 2020 года, критиковали за непрозрачность.

Венедиктова в комментарии Bihus.Info отвергла эти подозрения, назвав их "манипуляциями СМИ", и уверила в профессионализме своих заместителей.

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