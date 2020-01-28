Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Новоназначенный замдиректора ГБР связан с Венедиктовой через бизнес жены - СМИ

Вторник, 28 января 2020, 10:26
Новоназначенный замдиректора ГБР связан с Венедиктовой через бизнес жены - СМИ

Конкурс на должности заместителей директора Государственного бюро расследований был проведен таким, образом, что его победителями стали предопределенные лица.

Источник: расследование bihus.info

Детали: Конкурс, в котором победили харьковчанин Александр Соколов и бывший адвокат Януковича Александр Бабиков, был проведен максимально непрозрачно, указывают журналисты. Они предполагают, что победители были определены заранее.

Так, объявление о конкурсе на должность было опубликовано на сайте ГБР не в главной странице, а глубоко в рубриках. Никаких публичных сообщений об этом не было. В сообщении указывалось, что подать документы на должность надо было с 30 декабря по 2 января, то есть в разгар новогодних праздников. Телефон конкурсной комиссии, указанный в объявлении, в этот период не отвечал.

Не зная заранее о конкурсе, собрать и подать все необходимые документы было невозможно.

Соколов, выигравший конкурс на должность заместителя директора ГБР, с 2014 года работал в СБУ в Харьковской области, откуда родом и сама Ирина Венедиктова. Однако связь между ними прослеживается не напрямую, а через жену Соколова - Анну Соколову.

В своей декларации за 2018 год  Соколова задекларировала 125 тыс. грн. дохода от ООО "Перегрин Кэпитал Групп". Это - юридическая фирма, основательницей которой является Наталья Колесник. Очевидно, речь идет о свекрови Венедиктовой - матери ее мужа, Дениса Колесника.

Сама Ирина Венедиктова имеет и прямую связь с юридической фирмой "Перегрин". В тот период, когда Анна Соколова получала от этой фирмы доходы, Венедиктова официально была советницей этого предприятия.

Также она неоднократно участвовала в мероприятиях, которые проводило предприятие "Перегрин Кэпитал Групп". Об этом свидетельствуют фотогалереи фирмы в социальной сети Facebook. На некоторых из этих фотографий можно увидеть Ирину Венедиктову рядом с Русланом Стефанчуком - нынешним вице-спикером Верховной Рады.

 

Кроме того, и.о. директора ГБР является обладательницей двух торговых знаков, в которых фигурирует слово "Перегрин". Речь идет об украинском знаке "Центр обслуживания иностранных студентов "Перегрин"  и его английский аналог.

Что предшествовало: Заместителями директора Государственного бюро расследований стали Александр Бабиков и Александр Соколов.

Бабиков был назначен замом вопреки обращению адвокатской совещательной группы к президенту Владимиру Зеленскому и силовикам с призывом противодействовать его назначению из-за "очевидного прямого конфликта интересов".

Новоназначенный зампред ГБР работал в юридической фирме Aver Lex и защищал экс-президента Виктора Януковича.

Конкурс на должности заместителей директора ГБР, который прошел в январе 2020 года, критиковали за непрозрачность.

Венедиктова в комментарии Bihus.Info отвергла эти подозрения, назвав их "манипуляциями СМИ", и уверила в профессионализме своих заместителей.

Предыстория

  • 3 декабря Верховная Рада проголосовала во втором чтении за президентский законопроект о перезагрузке ГБР с поправкой №318, которая предусматривает создание управления по расследованию дел Майдана в ГБР и перевод туда следователей с ГПУ.
  • Этот документ предусматривает досрочное прекращение полномочий председателя Государственного бюро расследований Романа Трубы и его заместителей.
  • 27 декабря президент Владимир Зеленский уволил директора Государственного бюро расследований Романа Трубу и назначил временно исполняющим обязанности директора ГБР нардепа "Слуги народа", председателя комитета по вопросам правовой политики Ирину Венедиктову.
  • 2 января стало известно, что руководителем отдела по расследованию дел Майдана в Государственном бюро расследований назначен Александр Буряк, который до этого занимал должность заместителя директора бюро.
  • Адвокаты "Небесной сотни" и родственники героев Майдана заявили, что назначение Буряка на должность руководителя отдела ГБР по делам Майдана состоялось закрыто и непрозрачно, а его репутация является сомнительной.
  • 11 января в Государственном бюро расследований сообщили о завершении формирования специального следственного подразделения в "делах Майдана".

"Украинская правда" в Threads

Темы: ГБР
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые

ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы

И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

Все новости...
ГБР
Взрывы в Шевченковском суде: ГБР расследует все обстоятельства
Офицер избил солдата на Львовщине - ГБР
Руководитель суда в Черкасской области называла вторжение РФ "освобождением": ее задержали
Последние новости
23:42
фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые
23:22
Умеров о закупках в Минобороны: Выдавливаем людей со старыми практиками
22:30
ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы
22:02
фотоОбстрел Херсона: 7 пострадавших, среди них – ребенок
21:24
И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов
21:05
Дуда наложил первое вето на планы новой правящей коалиции
20:43
Bild: Европейская разведка допускает нападение РФ на Европу следующей зимой
20:26
Аноним сообщил о закладке пяти бомб в аэропорту Праги
20:10
Зеленский: Возможность сбивать истребители РФ – один из ключей к завершению войны
19:57
Министр обороны Италии призвал к переговорам о прекращении войны в Украине
Все новости...
Реклама: