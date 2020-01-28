У Німеччині виявили нові випадки зараження коронавірусом

У Німеччині виявили ще трьох хворих на китайський коронавірус.

Джерело: пресслужба міністерства охорони здоров’я Баварії

Деталі: Пацієнти також є співробітниками компанії Webasto з округу Штарнберг, в якій працює і перший хворий чоловік, з яким вони раніше контактували.

Постраждалі були госпіталізовані до мюнхенської лікарні, де перебувають в ізоляції під наглядом фахівців.

На даний момент лікарі перевіряють 40 осіб, які взаємодіяли з пацієнтами, на предмет наявності інфекції.

Що було раніше: Німеччина оголосила про перший підтверджений випадок зараження китайським коронавірусом.

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