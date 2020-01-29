У Німеччині виявили нові випадки зараження коронавірусом

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Середа, 29 січня 2020, 00:30

У Німеччині виявили ще трьох хворих на китайський коронавірус. 

Джерело: пресслужба міністерства охорони здоров’я Баварії

Деталі: Пацієнти також є співробітниками компанії Webasto з округу Штарнберг, в якій працює і перший хворий чоловік, з яким вони раніше контактували.

Постраждалі були госпіталізовані до мюнхенської лікарні, де перебувають в ізоляції під наглядом фахівців.

На даний момент лікарі перевіряють 40 осіб, які взаємодіяли з пацієнтами, на предмет наявності інфекції.

Що було раніше: Німеччина оголосила про перший підтверджений випадок зараження китайським коронавірусом.

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Передісторія:

  • У грудні в китайському місті Ухань був зареєстрований спалах пневмонії. Пізніше з'ясувалося, що причиною захворювання став раніше невідомий вид коронавірусу.
  • З 27 січня Китай припинить відправку груп туристів за кордон в рамках заходів щодо запобігання розповсюдженню коронавірусу.
  • Окрім Китаю, вірус уже поширився у США, Таїланд, Південну Корею, Японію, Австралію, Францію і Канаду.
  • В Україні не зареєстровано жодного випадку зараження коронавірусом.
  • Новий коронавірус заразний в інкубаційний період - до появи перших симптомів, і не лікується антибіотиками.

Теми: Німеччина коронавірус Китай


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