У Німеччині виявили нові випадки зараження коронавірусом
У Німеччині виявили ще трьох хворих на китайський коронавірус.
Джерело: пресслужба міністерства охорони здоров’я Баварії
Деталі: Пацієнти також є співробітниками компанії Webasto з округу Штарнберг, в якій працює і перший хворий чоловік, з яким вони раніше контактували.
Постраждалі були госпіталізовані до мюнхенської лікарні, де перебувають в ізоляції під наглядом фахівців.
На даний момент лікарі перевіряють 40 осіб, які взаємодіяли з пацієнтами, на предмет наявності інфекції.
Що було раніше: Німеччина оголосила про перший підтверджений випадок зараження китайським коронавірусом.
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Передісторія:
- У грудні в китайському місті Ухань був зареєстрований спалах пневмонії. Пізніше з'ясувалося, що причиною захворювання став раніше невідомий вид коронавірусу.
- З 27 січня Китай припинить відправку груп туристів за кордон в рамках заходів щодо запобігання розповсюдженню коронавірусу.
- Окрім Китаю, вірус уже поширився у США, Таїланд, Південну Корею, Японію, Австралію, Францію і Канаду.
- В Україні не зареєстровано жодного випадку зараження коронавірусом.
- Новий коронавірус заразний в інкубаційний період - до появи перших симптомів, і не лікується антибіотиками.