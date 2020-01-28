Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Німеччині виявили нові випадки зараження коронавірусом

Вівторок, 28 січня 2020, 23:30
У Німеччині виявили нові випадки зараження коронавірусом

У Німеччині виявили ще трьох хворих на китайський коронавірус. 

Джерело: пресслужба міністерства охорони здоров’я Баварії

Деталі: Пацієнти також є співробітниками компанії Webasto з округу Штарнберг, в якій працює і перший хворий чоловік, з яким вони раніше контактували.

Постраждалі були госпіталізовані до мюнхенської лікарні, де перебувають в ізоляції під наглядом фахівців.

На даний момент лікарі перевіряють 40 осіб, які взаємодіяли з пацієнтами, на предмет наявності інфекції.

Що було раніше: Німеччина оголосила про перший підтверджений випадок зараження китайським коронавірусом.

Читайте також: Що треба знати про новий коронавірус: поширення, симптоми, небезпека, лікування

Передісторія:

  • У грудні в китайському місті Ухань був зареєстрований спалах пневмонії. Пізніше з'ясувалося, що причиною захворювання став раніше невідомий вид коронавірусу.
  • З 27 січня Китай припинить відправку груп туристів за кордон в рамках заходів щодо запобігання розповсюдженню коронавірусу.
  • Окрім Китаю, вірус уже поширився у США, Таїланд, Південну Корею, Японію, Австралію, Францію і Канаду.
  • В Україні не зареєстровано жодного випадку зараження коронавірусом.
  • Новий коронавірус заразний в інкубаційний період - до появи перших симптомів, і не лікується антибіотиками.

Теми: НімеччинакоронавірусКитай
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоВорожа атака на Одещину: є постраждалі, виникли загорання

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Усі новини...
Німеччина
У Німеччині розбився автобус з австрійськими туристами, що прямував до Норвегії
Обладнання для розмінування й розвідсистеми: Німеччина розповіла про нову допомогу Україні
Німеччина не передаватиме Україні ракети Taurus: немає нагальної потреби
Останні новини
03:30
У США Сенат схвалив оборонний бюджет на рекордні $886 млрд
02:46
Росіяни заявили про збиття безпілотника, який нібито "летів на Москву"
02:20
Боррель після Різдва збирається в Україну
01:48
фото, відеоВорожа атака на Одещину: є постраждалі, виникли загорання
01:36
Зеленський поговорив телефоном з президентом Європейської ради Мішелем
00:58
"Шахтар" програв "Порту" і вилетів з Ліги чемпіонів
00:42
Байден і Білий дім продовжують спонукати Конгрес ухвалити пакет з підтримкою України – Кірбі
00:24
Болгарія зробила перший крок до скасування винятку із санкцій ЄС проти РФ
00:05
ОновленоРосіяни запускали ударні БпЛА, також була ракетна небезпека в кількох областях
23:26
Bloomberg: Байден запропонував зміни, які підвищують шанси на допомогу Україні
Усі новини...
Реклама: