В Германии обнаружили новые случаи заражения коронавирусом
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Среда, 29 января 2020, 00:30
В Германии обнаружили еще трех больных китайский коронавирус.
Источник: пресс служба министерства здравоохранения Баварии
Детали Пациенты также являются сотрудниками компании Webasto из округа Штарнберг, в которой работает и первый больной человек, с которым они раньше контактировали.
Пострадавшие были госпитализированы в мюнхенской больнице, где находятся в изоляции под наблюдением специалистов.
На данный момент врачи проверяют 40 человек, взаимодействовали с пациентами на предмет наличия инфекции.
Что было раньше: Германия объявила о первом подтвержденном случае заражения китайским коронавируса.
Предыстория:
- В декабре в китайском городе Ухань (провинция Хубэй) была зарегистрирована вспышка пневмонии. Позже выяснилось, что причиной заболевания стал ранее неизвестный вид коронавируса.
- С 27 января Китай приостановит отправку групп туристов за рубеж в рамках мер по предотвращению распространения коронавируса.
- Кроме Китая, вирус уже распространился в США, Таиланд, Южную Корею, Японию, Австралию, Францию и Канаду.
- В Украине не зарегистрирован ни один случай заражения коронавирусом.
- Новый коронавирус заразен в инкубационный период - до появления первых симптомов, и не лечится антибиотиками.
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