В Германии обнаружили новые случаи заражения коронавирусом

В Германии обнаружили еще трех больных китайский коронавирус.

Источник: пресс служба министерства здравоохранения Баварии

Детали Пациенты также являются сотрудниками компании Webasto из округа Штарнберг, в которой работает и первый больной человек, с которым они раньше контактировали.

Пострадавшие были госпитализированы в мюнхенской больнице, где находятся в изоляции под наблюдением специалистов.

На данный момент врачи проверяют 40 человек, взаимодействовали с пациентами на предмет наличия инфекции.

Что было раньше: Германия объявила о первом подтвержденном случае заражения китайским коронавируса.

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