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В Германии обнаружили новые случаи заражения коронавирусом

Вторник, 28 января 2020, 23:30
В Германии обнаружили новые случаи заражения коронавирусом

В Германии обнаружили еще трех больных китайский коронавирус.

Источник: пресс служба министерства здравоохранения Баварии

Детали Пациенты также являются сотрудниками компании Webasto из округа Штарнберг, в которой работает и первый больной человек, с которым они раньше контактировали.

Пострадавшие были госпитализированы в мюнхенской больнице, где находятся в изоляции под наблюдением специалистов.

На данный момент врачи проверяют 40 человек, взаимодействовали с пациентами на предмет наличия инфекции.

Что было раньше: Германия объявила о первом подтвержденном случае заражения китайским коронавируса.

Предыстория:

  • В декабре в китайском городе Ухань (провинция Хубэй) была зарегистрирована вспышка пневмонии. Позже выяснилось, что причиной заболевания стал ранее неизвестный вид коронавируса.
  • С 27 января Китай приостановит отправку групп туристов за рубеж в рамках мер по предотвращению распространения коронавируса.
  • Кроме Китая, вирус уже распространился в США, Таиланд, Южную Корею, Японию, Австралию, Францию и Канаду.
  • В Украине не зарегистрирован ни один случай заражения коронавирусом.
  • Новый коронавирус заразен в инкубационный период - до появления первых симптомов, и не лечится антибиотиками.

Темы: ГерманиякоронавирусКитай
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