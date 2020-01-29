Вбивчий коронавірус: Україна посилює заходи безпеки

Міністерство охорони здоров’я посилило заходи безпеки для захисту українців від нової коронавірусної інфекції 2019-nCoV.

Джерело: пресслужба Кабінету міністрів

Дослівно: "Враховуючи інформацію щодо епідемічного поширення 2019-nCoV та наявність прямого авіасполучення з Китаєм, на відповідних санітарно-карантинних пунктах (СКП) в аеропорту Бориспіль посилено команди швидкого реагування та епідеміологів. СКП переведено в цілодобовий режим роботи. Також забезпечено чергування бригад швидкої медичної допомоги.

Фахівці СКП підготовлені та укомплектовані інфрачервоними термометрами. Мандрівники із симптомами захворювання будуть направлятись на подальше медичне обстеження. Крім того, усім подорожуючим надається актуальна інформація щодо попередження захворювання".

Деталі: Перебіг коронавірусної інфекції проявляться пневмонією. Одним з основних методів терапії є оксигенотерапія.

Відзначається, що всі відділення інтенсивної терапії на 100% забезпечені киснем.

У МОЗ наголосили, що вакцин та ліків від коронавірусу 2019-nCoV не існує, тому варто дотримуватись стандартних заходів профілактики ГРВІ.

Крім того, Центр громадського здоров’я розіслав регіональним епідеміологічним службам інструкції ВООЗ щодо виявлення можливих випадків нового вірусу та вжиття відповідних заходів. Також повідомляється, що були розроблені та роз’яснені:

критерії визначення випадку інфекції;

опитувальник для пацієнтів із підозрою на вірус 2019-nCoV;

рекомендацій щодо відбору, зберігання та транспортування аналізів;

рекомендації з профілактики інфекцій та інфекційного контролю під час надання медичної допомоги при підозрі на нову коронавірусну інфекцію;

алгоритм та тактику дій лікаря у випадку підозри на коронавірус 2019-nCoV;

діагностичний алгоритм для визначення коронавірусу 2019-nCoV методом виключення.

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