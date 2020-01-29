Убийственный коронавирус: Украина усиливает меры безопасности

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Среда, 29 января 2020, 11:10

Министерство здравоохранения усилило меры безопасности для защиты украинцев от новой коронавирусной инфекции 2019-nCoV.

Источник: пресс-служба Кабинета министров

Дословно: "Учитывая информацию об эпидемическом распространении 2019-nCoV и наличие прямого авиасообщения с Китаем, на соответствующих санитарно-карантинных пунктах (СКП) в аэропорту Борисполь усиленно команды быстрого реагирования и эпидемиологов. СКП переведены в круглосуточный режим работы. Также обеспечено дежурство бригад скорой медицинской помощи.

Специалисты СКП подготовлены и укомплектованы инфракрасными термометрами. Путешественники с симптомами заболевания будут направляться на дальнейшее медицинское обследование. Кроме того, всем путешествующим предоставляется актуальная информация по предупреждению заболевания".

Детали: Ход коронавирусной инфекции проявятся пневмонией. Одним из основных методов терапии является оксигенотерапия.

Отмечается, что все отделения интенсивной терапии на 100% обеспечены кислородом.

В Минздраве отметили, что вакцин и лекарств от коронавируса 2019-nCoV не существует, поэтому следует придерживаться стандартных мер профилактики ОРВИ.

Кроме того, Центр общественного здоровья разослал региональным эпидемиологическим службам инструкции ВОЗ по выявлению возможных случаев нового вируса и принятии соответствующих мер. Также сообщается, что были разработаны и разъяснены:

  • критерии определения случая инфекции;
  • опросник для пациентов с подозрением на вирус 2019-nCoV;
  • рекомендации по отбору, хранении и транспортировке анализов
  • рекомендации по профилактике инфекций и инфекционному контролю во время оказания медицинской помощи при подозрении на новую коронавирусную инфекцию
  • алгоритм и тактика действий врача в случае подозрения на коронавирус 2019-nCoV;
  • диагностический алгоритм для определения коронавируса 2019-nCoV методом исключения.

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Напомним:

  • В декабре 2019 года в китайском городе Ухань была зарегистрирована вспышка пневмонии. Позже выяснилось, что причиной заболевания стал ранее неизвестный вид коронавируса.
  • На 29 января число погибших достигло по меньшей мере 130 человек. В целом зафиксировано 6057 случаев заболевания
  • Все четыре случая подозрения на китайский коронавирус в Украине не подтвердились, у больных обнаружены вирусы гриппа А или В.
  • В то же время, в связи с распространением коронавируса посольство Украины в КНР рекомендует украинцам, которые там находятся, покинуть страну.
  • 29 января стало известно, что самолеты МАУ дважды выполнят рейсы в Китай, чтобы эвакуировать украинцев.

Украинская правда
Темы: коронавирус вирус Минздрав Украина


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