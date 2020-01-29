Убийственный коронавирус: Украина усиливает меры безопасности

Министерство здравоохранения усилило меры безопасности для защиты украинцев от новой коронавирусной инфекции 2019-nCoV.

Источник: пресс-служба Кабинета министров

Дословно: "Учитывая информацию об эпидемическом распространении 2019-nCoV и наличие прямого авиасообщения с Китаем, на соответствующих санитарно-карантинных пунктах (СКП) в аэропорту Борисполь усиленно команды быстрого реагирования и эпидемиологов. СКП переведены в круглосуточный режим работы. Также обеспечено дежурство бригад скорой медицинской помощи.

Специалисты СКП подготовлены и укомплектованы инфракрасными термометрами. Путешественники с симптомами заболевания будут направляться на дальнейшее медицинское обследование. Кроме того, всем путешествующим предоставляется актуальная информация по предупреждению заболевания".

Детали: Ход коронавирусной инфекции проявятся пневмонией. Одним из основных методов терапии является оксигенотерапия.

Отмечается, что все отделения интенсивной терапии на 100% обеспечены кислородом.

В Минздраве отметили, что вакцин и лекарств от коронавируса 2019-nCoV не существует, поэтому следует придерживаться стандартных мер профилактики ОРВИ.

Кроме того, Центр общественного здоровья разослал региональным эпидемиологическим службам инструкции ВОЗ по выявлению возможных случаев нового вируса и принятии соответствующих мер. Также сообщается, что были разработаны и разъяснены:

критерии определения случая инфекции;

опросник для пациентов с подозрением на вирус 2019-nCoV;

рекомендации по отбору, хранении и транспортировке анализов

рекомендации по профилактике инфекций и инфекционному контролю во время оказания медицинской помощи при подозрении на новую коронавирусную инфекцию

алгоритм и тактика действий врача в случае подозрения на коронавирус 2019-nCoV;

диагностический алгоритм для определения коронавируса 2019-nCoV методом исключения.

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Напомним: