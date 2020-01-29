Убийственный коронавирус: Украина усиливает меры безопасности
Министерство здравоохранения усилило меры безопасности для защиты украинцев от новой коронавирусной инфекции 2019-nCoV.
Источник: пресс-служба Кабинета министров
Дословно: "Учитывая информацию об эпидемическом распространении 2019-nCoV и наличие прямого авиасообщения с Китаем, на соответствующих санитарно-карантинных пунктах (СКП) в аэропорту Борисполь усиленно команды быстрого реагирования и эпидемиологов. СКП переведены в круглосуточный режим работы. Также обеспечено дежурство бригад скорой медицинской помощи.
Специалисты СКП подготовлены и укомплектованы инфракрасными термометрами. Путешественники с симптомами заболевания будут направляться на дальнейшее медицинское обследование. Кроме того, всем путешествующим предоставляется актуальная информация по предупреждению заболевания".
Детали: Ход коронавирусной инфекции проявятся пневмонией. Одним из основных методов терапии является оксигенотерапия.
Отмечается, что все отделения интенсивной терапии на 100% обеспечены кислородом.
В Минздраве отметили, что вакцин и лекарств от коронавируса 2019-nCoV не существует, поэтому следует придерживаться стандартных мер профилактики ОРВИ.
Кроме того, Центр общественного здоровья разослал региональным эпидемиологическим службам инструкции ВОЗ по выявлению возможных случаев нового вируса и принятии соответствующих мер. Также сообщается, что были разработаны и разъяснены:
- критерии определения случая инфекции;
- опросник для пациентов с подозрением на вирус 2019-nCoV;
- рекомендации по отбору, хранении и транспортировке анализов
- рекомендации по профилактике инфекций и инфекционному контролю во время оказания медицинской помощи при подозрении на новую коронавирусную инфекцию
- алгоритм и тактика действий врача в случае подозрения на коронавирус 2019-nCoV;
- диагностический алгоритм для определения коронавируса 2019-nCoV методом исключения.
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Напомним:
- В декабре 2019 года в китайском городе Ухань была зарегистрирована вспышка пневмонии. Позже выяснилось, что причиной заболевания стал ранее неизвестный вид коронавируса.
- На 29 января число погибших достигло по меньшей мере 130 человек. В целом зафиксировано 6057 случаев заболевания
- Все четыре случая подозрения на китайский коронавирус в Украине не подтвердились, у больных обнаружены вирусы гриппа А или В.
- В то же время, в связи с распространением коронавируса посольство Украины в КНР рекомендует украинцам, которые там находятся, покинуть страну.
- 29 января стало известно, что самолеты МАУ дважды выполнят рейсы в Китай, чтобы эвакуировать украинцев.