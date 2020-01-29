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Шокін вимагає, щоб ДБР завела справу на Байдена

Середа, 29 січня 2020, 16:27
Шокін вимагає, щоб ДБР завела справу на Байдена

Екс-генпрокурор України Віктор Шокін вимагає від Державного бюро розслідувань відкрити кримінальне провадження щодо ексвіцепрезидента США Джозефа Байдена.

Джерело: Інтерфакс-Україна

Дослівно в заяві Шокіна в ДБР: "Прошу внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань про вчинення громадянином Сполучених Штатів Америки Джозефом Байденом на території України і за її межами щодо мене кримінальної правопорушення, а саме втручання в діяльність працівника правоохоронного органу, відповідальність за яке передбачена ч. 2 с. 343 КК України. Негайно розпочати досудове розслідування і дати слідчим ДБР письмові вказівки".

Деталі: Шокін заявляє, що погодився залишити посаду генпрокурора України через тиск Байдена.

Ексгенпрокурор стверджує, що в кінці 2015 року та на початку 2016 року Байден, використовуючи своє службове становище, кілька разів особисто прибував до України з офіційними візитами, з метою проведення з керівниками держави переговорів щодо його усунення із займаної посади.

Шокін вважає, що таким чином Байден домагався згортання розслідування кримінальних проваджень за фактами протиправної діяльності осіб, пов'язаних з компанією Burisma Holding Limited, в тому числі, як заявляє ексгенпрокурор, сина американського чиновника Хантера.

За словами Шокіна, Байден вимагав звільнити його в обмін на безперешкодне надання Україні державної гарантії США на суму $ 1 млрд.

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Передісторія:

  • Хантер Байден син колишнього віцепрезидента США, а тепер кандидат у президенти США Джо Байдена, 2014 році став одним із членів Наглядової ради компанії Burisma, яка належить українському мільйонеру Миколі Злочевському та у часи генпрокурора Віктора Шокіна була об’єктом кількох кримінальних справ.
  • 16 лютого 2016 року президент Порошенко попросив Шокіна піти з посади, бо його відомство "не змогло заручитися довірою суспільства".
  • У 2018 році Джо Байден розповів, що погрожував українським лідерам не дати кредит, якщо вони не звільнять Шокіна.
  • Після цього Шокін заявив, що був змушений припинити розслідування стосовно компанії Burisma під тиском з боку США.
  • В НАБУ повідомляли, що розслідування щодо компанії Burisma Limited не стосується періоду, коли син Байдена Хантер був одним із членів Наглядової ради цієї компанії.

"Українська правда" у Threads

Теми: ТрампШокінДБР
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