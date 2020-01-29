Шокин требует, чтобы ГБР завела дело на Байдена
Экс-генпрокурор Украины Виктор Шокин требует от Государственного бюро расследований открыть уголовное производство в отношении экс-вице-президента США Джозефа Байдена.
Источник: Интерфакс-Украина
Дословно в заявлении Шокина в ДБР: "Прошу внести в Единый реестр досудебных расследований о совершении гражданином Соединенных Штатов Америки Джозефом Байденом на территории Украины и за ее пределами относительно меня уголовного правонарушения, а именно вмешательство в деятельность сотрудника правоохранительного органа, ответственность за которое предусмотрена ч. 2 с. 343 УК Украины. Немедленно начать досудебное расследование и дать следователям ГБР письменные указания".
Шокин заявляет, что согласился покинуть пост генпрокурора Украины вследствие давления Байдена.
Экс-генпрокурор утверждает, что в конце 2015 года и в начале 2016 года Байден, используя свое служебное положение, несколько раз лично прибывал в Украину с официальными визитами, с целью проведения с руководителями государства переговоров по его устранению с занимаемой должности.
Шокин считает, что таким образом Байден добивался свертывания расследования уголовных производств по фактам противоправной деятельности лиц, связанных с компанией Burisma Holding Limited, в том числе, как заявляет экс-генпрокурор, сына американского чиновника Хантера.
По словам Шокина, Байден требовал уволить его в обмен на беспрепятственное предоставление Украине государственной гарантии США на сумму $1 млрд.
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Напомним:
- Хантер Байден сын вице-президента, а теперь кандидата в президенты США Джо Байдена, в 2014 году стал одним из членов Наблюдательного совета компании Burisma, которая принадлежит украинскому миллионеру Николаю Злочевскому и во времена генпрокурора Шокина была объектом нескольких уголовных дел.
- 16 февраля 2016 года президент Порошенко попросил Шокина уйти с должности, потому что его ведомство "не смогло заручиться доверием общества".
- В 2018 году Джо Байден рассказал, что угрожал украинским лидерам не дать кредит, если они не уволят Шокина.
- После этого Шокин заявил, что был вынужден прекратить расследование в отношении компании Burisma под давлением со стороны США.
- В НАБУ сообщали, что расследование в отношении компании Burisma Limited не касается периода, когда сын Байдена был одним из членов Наблюдательного совета этой компании.