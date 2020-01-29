В офісі Зеленського немає заяви Гончарука про відставку

В Офісі президента не зареєстрована заява прем’єра Олексія Гончарука про відставку, яку той начебто написав 17 січня.

Джерело: Відповідь Офіса президента на запит журналіста Олексія Братущака

Деталі: У відповіді вказується, що заява про відставку прем’єр-міністра України Олексія Гончарука в реєстраційно-довідковій базі Офісу президента України не зареєстрована. Зазначимо, що згідно зі статтею 15 закону про Кабмін, прем’єр-міністр має право заявити Верховній Раді про свою відставку – і тільки парламент розглядає це питання.

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