В офісі Зеленського немає заяви Гончарука про відставку

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Середа, 29 січня 2020, 17:53

В Офісі президента не зареєстрована заява прем’єра Олексія Гончарука про відставку, яку той начебто написав 17 січня.  

Джерело: Відповідь Офіса президента на запит журналіста Олексія Братущака  

Деталі: У відповіді вказується, що заява про відставку прем’єр-міністра України Олексія Гончарука в реєстраційно-довідковій базі Офісу президента України не зареєстрована. Зазначимо, що згідно зі статтею 15 закону про Кабмін, прем’єр-міністр має право заявити Верховній Раді про свою відставку – і тільки парламент розглядає це питання.

 

Передісторія:

  • Вранці 17 січня стало відомо, що прем’єр-міністр Олексій Гончарук написав заяву про відставку і поїхав до Офісу президента на консультації замість засідання Верховної Ради, де була передбачена година запитань до уряду. Замість прем’єра перед нардепами виступав глава МЗС Вадим Пристайко.
  • Пізніше Зеленський дав доручення правоохоронним органам за два тижні встановити причетних до запису розмов під час зустрічі прем’єр-міністра Олексія Гончарука, міністрів і представників Національного банку.
  • Також він записав відео своєї зустрічі з прем’єр-міністром Олексієм Гончаруком, де заявив, що не хоче поки його відставки.

Українська правда
Теми: Гончарук Зеленський Кабінет міністрів


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