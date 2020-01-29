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В офисе Зеленского нет заявления Гончарука об отставке

Среда, 29 января 2020, 16:53
В офисе Зеленского нет заявления Гончарука об отставке

В Офисе президента не зарегистрировано заявление премьера Алексея Гончарука об отставке, которое тот якобы написал 17 января.

Источник: Ответ Офиса президента на запрос журналиста Алексея Братущака

Детали: В ответе указывается, что заявление об отставке премьер-министра Украины Алексея Гончарука в регистрационно-справочной базе Офиса президента Украины не зарегистрировано.

 

Отметим, что согласно статье 15 закона о Кабмине, премьер-министр имеет право заявить Верховной Раде о своей отставке – и только парламент рассматривает этот вопрос.

Предыстория:

  • Утром 17 января стало известно, что премьер-министр Алексей Гончарук написал заявление об отставке и уехал в Офис президента на консультации вместо заседания Верховной Рады, где был предусмотрен час вопросов к правительству. Вместо премьера перед нардепами выступал глава МИД Вадим Пристайко.
  • Позже Зеленский дал поручение правоохранительным органам за две недели установить причастных к записи разговоров во время встречи премьер-министра Алексея Гончарука, министров и представителей Национального банка.
  • Также он записал видео своей встречи с премьер-министром Алексеем Гончаруком, где заявил, что не хочет пока его отставки.

Украинская правда

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Темы: ГончарукЗеленскийКабинет министров
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