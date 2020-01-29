В офисе Зеленского нет заявления Гончарука об отставке

В Офисе президента не зарегистрировано заявление премьера Алексея Гончарука об отставке, которое тот якобы написал 17 января.

Источник: Ответ Офиса президента на запрос журналиста Алексея Братущака

Детали: В ответе указывается, что заявление об отставке премьер-министра Украины Алексея Гончарука в регистрационно-справочной базе Офиса президента Украины не зарегистрировано.

Отметим, что согласно статье 15 закона о Кабмине, премьер-министр имеет право заявить Верховной Раде о своей отставке – и только парламент рассматривает этот вопрос.

Предыстория: