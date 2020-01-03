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На Донбасі противник двічі відкривав вогонь – штаб ООС

П'ятниця, 3 січня 2020, 17:25
На Донбасі противник двічі відкривав вогонь – штаб ООС

З опівночі збройні формування Російської Федерації 2 рази порушили режим припинення вогню на Донбасі.

Джерело: вечірнє зведення штабу ООС

Дослівно: "З гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї противник обстріляв позиції українських захисників поблизу населених пунктів Новолуганське та Зайцеве".

Деталі: Зазначається, що 3 січня внаслідок ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає. Обстановка на ділянках розведення сил та засобів є стабільною.

Українська правда

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