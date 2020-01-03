На Донбассе противник дважды открывал огонь

С полуночи вооруженные формирования Российской Федерации 2 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

Источник: вечерняя сводка штаба ООС

Дословно: "Из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия противник обстрелял позиции украинских защитников вблизи населенных пунктов Новолуганское и Зайцево".

Детали: Отмечается, что 3 января в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. Обстановка на участках разведения сил и средств является стабильной.