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На Донбассе противник дважды открывал огонь

Пятница, 3 января 2020, 17:25
На Донбассе противник дважды открывал огонь

С полуночи вооруженные формирования Российской Федерации 2 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

Источник: вечерняя сводка штаба ООС

Дословно: "Из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия противник обстрелял позиции украинских защитников вблизи населенных пунктов Новолуганское и Зайцево".

Детали: Отмечается, что 3 января в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. Обстановка на участках разведения сил и средств является стабильной.

Украинская правда
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