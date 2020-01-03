На Донбассе противник дважды открывал огонь
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Пятница, 3 января 2020, 18:25
С полуночи вооруженные формирования Российской Федерации 2 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе.
Источник: вечерняя сводка штаба ООС
Дословно: "Из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия противник обстрелял позиции украинских защитников вблизи населенных пунктов Новолуганское и Зайцево".
Детали: Отмечается, что 3 января в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. Обстановка на участках разведения сил и средств является стабильной.
Украинская правда
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