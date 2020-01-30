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У "Слузі народу" мають ще одного потенційного кандидата на мера Києва

Четвер, 30 січня 2020, 08:58
У Слузі народу мають ще одного потенційного кандидата на мера Києва

Проти мера Києва Віталія Кличка, який планує разом зі своєю партією брати участь у чергових виборах у столиці, "Слуга народу" розглядає кількох кандидатів, зокрема і такого, який дасть чинному голові столиці перемогти знов.

Джерело: стаття УП "Чемпіон міста. Як Кличко втримав Київ"

Дослівно: "Станом на початок року Віталій Кличко намагається підготувати свою партію "УДАР", яка зараз перебуває в дещо деморалізованому стані, до самостійного походу на осінні місцеві вибори.

Проти нього від "Слуги народу" може бути висунутий все той же Олександр Ткаченко, який, за даними УП, не полишає ідею спробувати себе в боротьбі за Київ".

Деталі: Крім того, джерела УП кажуть, що у влади є й інший варіант: висування проти Кличка яскравого кандидата від "Слуги народу", який запам'ятається виборцю, але не завадить чинному меру переобратись. Це може стати майданчиком для спільної роботи в майбутній Київраді. 

На таку роль пропонують ресторатора Миколу Тищенка, який є кумом помічника президента Андрія Єрмака. Джерела УП раніше розповідали, що саме Єрмак нібито переконав Володимира Зеленського не звільняти Кличка з посади голови КМДА, як того вимагав голова Офісу президента Андрій Богдан.

Крім того, у "Слузі народу" обмірковують і певні варіанти партійної співпраці з Кличком. Наприклад, залучення у списки "СН" частини "ударівців" тощо. Хоча "богданівське" крило влади загалом категорично проти таких союзів.

Читайте також: Києве мій! Як Зеленський збирається посунути Кличка

Передісторія:

  • Офіс президента Володимира Зеленського домагався звільнення Віталія Кличка з посади голови Київської міської держадміністрації з кінця липня 2019 року, але уряд Володимира Гройсмана відставку Кличка розглядати відмовився.
  • 4 вересня 2019 року новий КабмінОлексія Гончарука погодив звільнення Кличка. Мер Києва назвав це рішення незаконним.
  • За даними УП, восени команда Зеленського мала дві кандидатури на посаду голови КМДА: Олександра Ткаченка (гендиректор холдингу "1+1 Media" Ігоря Коломойського) і Андрія Холодова (бізнесмен і кум дружини Віктора Медведчука Оксани Марченко).

Українська правда

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Теми: Віталій КличкоКиївСлуга народувибори
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