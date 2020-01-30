В "Слуге народа" имеют еще одного потенциального кандидата в мэры Киева

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Четверг, 30 января 2020, 09:58

Против мэра Киева Виталия Кличко, который планирует вместе со своей партией участвовать в очередных выборах в столице, "Слуга народа" рассматривает нескольких кандидатов, в том числе и такого, который даст действующему председателю столицы победить снова.

Источник: статья УП "Чемпион города. Как Кличко удержал Киев"

Дословно: "На начало года Виталий Кличко пытается подготовить свою партию "УДАР", которая сейчас находится в несколько деморализованном состоянии, к самостоятельному походу на осенние местные выборы.

Против него от "Слуги народа" может быть выдвинут все тот же Александр Ткаченко, который, по данным УП, не передумал попробовать себя в борьбе за Киев".

Детали: Кроме того, источники УП говорят, что у власти есть и другой вариант: выдвижение против Кличко яркого кандидата от "Слуги народа", который запомнится избирателю, но не помешает действующему мэру переизбраться. Это может стать площадкой для совместной работы в будущем Киевсовете.

На такую ​​роль предлагают ресторатора Николая Тищенко, который является кумом помощника президента Андрея Ермака. Источники УП ранее рассказывали, что именно Ермак якобы убедил Владимира Зеленского не увольнять Кличко с должности главы КГГА, как того требовал глава Офиса президента Андрей Богдан.

Кроме того, в "Слуге народа" обдумывают и определенные варианты партийной сотрудничества с Кличко. Например, привлечение в списки "СН" части "ударовцев" и другие. Хотя "богдановское" крыло власти в целом категорически против таких союзов.

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История вопроса:

  • Офис президента Владимира Зеленского добивался освобождения Виталия Кличко с должности главы Киевской городской госадминистрации с конца июля 2019 года, но правительство Владимира Гройсмана отставку Кличко рассматривать отказалось.
  • 4 сентября 2019 года Кабмин согласовал увольнение Виталия Кличко. Мэр Киева назвал это решение незаконным.
  • По данным УП, осенью у команды Зеленского было две кандидатуры на должность председателя КГГА: Александр Ткаченко (гендиректор холдинга "1+1 Media" Игоря Коломойского) и Андрей Холодов (бизнесмен и кум жены Виктора Медведчука Оксаны Марченко).

Украинская правда
Темы: Виталий Кличко Киев Слуга народа виборы


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