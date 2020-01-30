Адвокат розповів, у чому небезпека зупинки "справи українських моряків" в РФ
Адвокат раніше утримуваних в Росії захоплених українських моряків Микола Полозов не вважає позитивним фактом призупинення в РФ слідства щодо моряків, які вже перебувають в Україні.
Джерело: Facebook-сторінка Полозова
Пряма мова Полозова: "Призупинення провадження попереднього слідства сторона захисту не розцінює як позитивний, в зв'язку з тим, що військові моряки продовжують залишатися в статусі обвинувачуваних у кримінальній справі".
"Норми кримінально-процесуального законодавства дозволяють відновити провадження у кримінальній справі в будь-який момент, коли обставини, що послужили підставами для призупинення, відпадуть".
"Зазначені обставини можуть послужити істотними обмеженнями по переміщенню українських військових моряків за межі України і не дають їм гарантію безпеки від можливих спроб здійснення комплексу заходів російськими правоохоронними органами щодо подальшого залучення військових моряків до кримінальної відповідальності".
Деталі: Полозов розповів, що буде оскаржувати постанову про призупинення.
Також він нагадав, що слідче управління ФСБ Росії призупинило виробництво попереднього слідства щодо 24 українських військовослужбовців ВМСУ і СБУ передбачених п. 3 ч. 1 ст. 208 КПК України: "місце знаходження підозрюваного або обвинуваченого відомо, проте реальна можливість його участі в кримінальній справі відсутній".
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Нагадаємо:
- Українських моряків захопили у Керченській протоці російські військові 25 листопада 2018 року: росіяни обстріляли і захопили українські катери "Бердянськ" та "Нікополь", а також буксир "Яни Капу" з екіпажами, які прямували з Одеси до Маріуполя. Троє українських моряків під час атаки росіян зазнали поранень.
- Окупаційні "суди" у Криму заарештували 24 українських військових, їх було перевезено до російського СІЗО "Лефортово". Полоненим українцям пред'явили звинуваченняза ч.3 ст.322 КК Росії (незаконне перетинання кордону), їм загрожувало до 6 років позбавлення волі.
- 7 вересня 2019 р. відбувся обмін утримуваними Україною і Росією громадянами у форматі "35 на 35", який включав і полонених моряків. Список переданих Україні громадян читайте тут, Росії – тут.
- 27 січня стало відомо, що у Росії призупинили попереднє слідство у справі військових українських моряків.