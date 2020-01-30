Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Адвокат розповів, у чому небезпека зупинки "справи українських моряків" в РФ

Четвер, 30 січня 2020, 11:35
Адвокат розповів, у чому небезпека зупинки справи українських моряків в РФ

Адвокат раніше утримуваних в Росії захоплених українських моряків Микола Полозов не вважає позитивним фактом призупинення в РФ слідства щодо моряків, які вже перебувають в Україні.  

Джерело: Facebook-сторінка Полозова

Пряма мова Полозова: "Призупинення провадження попереднього слідства сторона захисту не розцінює як позитивний, в зв'язку з тим, що військові моряки продовжують залишатися в статусі обвинувачуваних у кримінальній справі".

"Норми кримінально-процесуального законодавства дозволяють відновити провадження у кримінальній справі в будь-який момент, коли обставини, що послужили підставами для призупинення, відпадуть".

"Зазначені обставини можуть послужити істотними обмеженнями по переміщенню українських військових моряків за межі України і не дають їм гарантію безпеки від можливих спроб здійснення комплексу заходів російськими правоохоронними органами щодо подальшого залучення військових моряків до кримінальної відповідальності".

Деталі: Полозов розповів, що буде оскаржувати постанову про призупинення.

Також він нагадав, що слідче управління ФСБ Росії призупинило виробництво попереднього слідства щодо 24 українських військовослужбовців ВМСУ і СБУ передбачених п. 3 ч. 1 ст. 208 КПК України: "місце знаходження підозрюваного або обвинуваченого відомо, проте реальна можливість його участі в кримінальній справі відсутній".

Знати більшеОбмін полоненими. Як Зеленський домовився з Путіним про звільнення заручників Кремля 

Нагадаємо:

  • Українських моряків захопили у Керченській протоці російські військові 25 листопада 2018 року: росіяни обстріляли і захопили українські катери "Бердянськ" та "Нікополь", а також буксир "Яни Капу" з екіпажами, які прямували з Одеси до Маріуполя. Троє українських моряків під час атаки росіян зазнали поранень.
  • Окупаційні "суди" у Криму заарештували 24 українських військових, їх було перевезено до російського СІЗО "Лефортово". Полоненим українцям пред'явили звинуваченняза ч.3 ст.322 КК Росії (незаконне перетинання кордону), їм загрожувало до 6 років позбавлення волі.
  • 7 вересня 2019 р. відбувся обмін утримуваними Україною і Росією громадянами у форматі "35 на 35", який включав і полонених моряків. Список переданих Україні громадян читайте тут, Росії – тут.
  • 27 січня стало відомо, що у Росії призупинили попереднє слідство у справі військових українських моряків.

Українська правда
Теми: Росіяполоненівійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоВорожа атака на Одещину: є постраждалі, виникли загорання

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Усі новини...
Росія
Попри санкції, росіяни завозять елітні авто через Литву і Білорусь – розслідування
Від російської ракети постраждало генконсульство Китаю в Одесі
Дипломати РФ втратять "безкоштовну" дачу біля Турку після рішення про закриття консульства
Останні новини
03:30
У США Сенат схвалив оборонний бюджет на рекордні $886 млрд
02:46
Росіяни заявили про збиття безпілотника, який нібито "летів на Москву"
02:20
Боррель після Різдва збирається в Україну
01:48
фото, відеоВорожа атака на Одещину: є постраждалі, виникли загорання
01:36
Зеленський поговорив телефоном з президентом Європейської ради Мішелем
00:58
"Шахтар" програв "Порту" і вилетів з Ліги чемпіонів
00:42
Байден і Білий дім продовжують спонукати Конгрес ухвалити пакет з підтримкою України – Кірбі
00:24
Болгарія зробила перший крок до скасування винятку із санкцій ЄС проти РФ
00:05
ОновленоРосіяни запускали ударні БпЛА, також була ракетна небезпека в кількох областях
23:26
Bloomberg: Байден запропонував зміни, які підвищують шанси на допомогу Україні
Усі новини...
Реклама: