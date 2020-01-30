Адвокат розповів, у чому небезпека зупинки "справи українських моряків" в РФ

Адвокат раніше утримуваних в Росії захоплених українських моряків Микола Полозов не вважає позитивним фактом призупинення в РФ слідства щодо моряків, які вже перебувають в Україні.

Джерело: Facebook-сторінка Полозова

Пряма мова Полозова: "Призупинення провадження попереднього слідства сторона захисту не розцінює як позитивний, в зв'язку з тим, що військові моряки продовжують залишатися в статусі обвинувачуваних у кримінальній справі".

"Норми кримінально-процесуального законодавства дозволяють відновити провадження у кримінальній справі в будь-який момент, коли обставини, що послужили підставами для призупинення, відпадуть".

"Зазначені обставини можуть послужити істотними обмеженнями по переміщенню українських військових моряків за межі України і не дають їм гарантію безпеки від можливих спроб здійснення комплексу заходів російськими правоохоронними органами щодо подальшого залучення військових моряків до кримінальної відповідальності".

Деталі: Полозов розповів, що буде оскаржувати постанову про призупинення.

Також він нагадав, що слідче управління ФСБ Росії призупинило виробництво попереднього слідства щодо 24 українських військовослужбовців ВМСУ і СБУ передбачених п. 3 ч. 1 ст. 208 КПК України: "місце знаходження підозрюваного або обвинуваченого відомо, проте реальна можливість його участі в кримінальній справі відсутній".

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