Адвокат рассказал, в чем опасность остановки "дела украинских моряков" в РФ

Адвокат ранее находящихся в России захваченных украинских моряков Николай Полозов не считает положительным фактом приостановлении в РФ следствия относительно моряков, которые уже находятся в Украине.

Источник: Facebook-страница Полозова

Прямая речь Полозова: "Приостановление производства предварительного следствия сторона защиты не расценивает как положительное, в связи с тем, что военные моряки продолжают оставаться в статусе обвиняемых по уголовному делу".

"Нормы уголовно-процессуального законодательства позволяют возобновить производство по уголовному делу в любой момент, когда обстоятельства, послужившие основаниями для приостановления, отпадут".

"Указанные обстоятельства могут послужить существенными ограничениями по перемещению украинских военных моряков за пределы Украины и не дают им гарантию безопасности от возможных попыток осуществления комплекса мероприятий российскими правоохранительными органами по дальнейшему привлечению военных моряков к уголовной ответственности".

Детали: Полозов рассказал, что обжалует постановление о приостановлении.

Также он напомнил, что следственное управление ФСБ России приостановило производство предварительного следствия относительно 24 украинских военнослужащих ВМСУ и СБУ предусмотренных п. 3 ч. 1 ст. 208 УПК Украины: "место нахождения подозреваемого или обвиняемого известно, однако реальная возможность его участия в уголовном деле отсутствует".

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Напомним: