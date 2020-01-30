Адвокат рассказал, в чем опасность остановки "дела украинских моряков" в РФ

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Четверг, 30 января 2020, 12:35

Адвокат ранее находящихся в России захваченных украинских моряков Николай Полозов не считает положительным фактом приостановлении в РФ следствия относительно моряков, которые уже находятся в Украине.

Источник: Facebook-страница Полозова

Прямая речь Полозова: "Приостановление производства предварительного следствия сторона защиты не расценивает как положительное, в связи с тем, что военные моряки продолжают оставаться в статусе обвиняемых по уголовному делу".

"Нормы уголовно-процессуального законодательства позволяют возобновить производство по уголовному делу в любой момент, когда обстоятельства, послужившие основаниями для приостановления, отпадут".

"Указанные обстоятельства могут послужить существенными ограничениями по перемещению украинских военных моряков за пределы Украины и не дают им гарантию безопасности от возможных попыток осуществления комплекса мероприятий российскими правоохранительными органами по дальнейшему привлечению военных моряков к уголовной ответственности".

Детали: Полозов рассказал, что обжалует постановление о приостановлении.

Также он напомнил, что следственное управление ФСБ России приостановило производство предварительного следствия относительно 24 украинских военнослужащих ВМСУ и СБУ предусмотренных п. 3 ч. 1 ст. 208 УПК Украины: "место нахождения подозреваемого или обвиняемого известно, однако реальная возможность его участия в уголовном деле отсутствует".

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Напомним:

  • Украинских моряков захватили в Керченском проливе российские военные 25 ноября 2018: россияне обстреляли и захватили украинские катера "Бердянск" и "Никополь", а также буксир "Яны Капу" с экипажами, которые направлялись из Одессы в Мариуполь. Трое украинских моряков во время атаки русских получили ранения.
  • Оккупационные "суды" в Крыму арестовали 24 украинских военных, их перевезли в российское СИЗО "Лефортово". Пленным украинцам предъявили обвинения с ч.3 ст.322 УК России (незаконное пересечение границы), им грозило до 6 лет лишения свободы.
  • 7 сентября 2019 состоялся обмен удерживаемыми Украиной и Россией гражданами в формате "35 на 35", который включал и пленных моряков. Список переданных Украиной граждан читайте здесь, России - здесь.
  • 27 января стало известно, что в России приостановили предварительное следствие по делу военных украинских моряков.

Украинская правда
Темы: Росcия пленные война


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