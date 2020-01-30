Бабікова хочуть усунути з ДБР через суд

Окружний адміністративний суд Києва відкрив провадження за позовом про визнання протиправним рішення про призначення Олександра Бабікова та Олександра Соколова на посади першого заступника та заступника голови Державного бюро розслідувань.

Джерело: сайт суду

Дослівно: "В ОАСК оскаржують рішення Комісії щодо визначення переможців у конкурсі для призначення на посади першого заступника та заступників Директора ДБР.

Наразі суд відкрив провадження за даним адміністративним позовом".

Деталі: Позивач просить суд визнати протиправним та скасувати рішення Конкурсної комісії Державного бюро розслідувань від 10 січня 2020 року, яким Бабіков та Соколов були визнані переможцями конкурсу.

Окрім цього позивач просить суд зобов’язати Комісію допустити його до участі у зазначеному конкурсі.

В ОАСК також повідомили, що вирішили розглядати справу у порядку спрощеного позовного провадження без виклику сторін у суд.

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