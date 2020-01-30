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Бабікова хочуть усунути з ДБР через суд

Четвер, 30 січня 2020, 12:34
Бабікова хочуть усунути з ДБР через суд

Окружний адміністративний суд Києва відкрив провадження за позовом про визнання протиправним рішення про призначення Олександра Бабікова та Олександра Соколова на посади першого заступника та заступника голови Державного бюро розслідувань. 

Джерело: сайт суду

Дослівно: "В ОАСК оскаржують рішення Комісії щодо визначення переможців у конкурсі для призначення на посади першого заступника та заступників Директора ДБР.  

Наразі суд відкрив провадження за даним адміністративним позовом".

Деталі: Позивач просить суд  визнати протиправним та скасувати рішення Конкурсної комісії Державного бюро розслідувань від 10 січня 2020 року, яким Бабіков та Соколов були визнані переможцями конкурсу.

Окрім цього позивач просить суд зобов’язати Комісію допустити його до участі у зазначеному конкурсі.

В ОАСК також повідомили, що вирішили розглядати справу у порядку спрощеного позовного провадження без виклику сторін у суд.

Передісторія:

  • 20 січня тимчасова виконувачка обов'язків директора Державного бюро розслідувань Ірина Венедіктова підписала накази на призначення заступників – Олександра Бабікова та Олександра Соколова.
  • Конкурс на посади заступників директора ДБР був оголошений напередодні нового року і з порушенням законодавства.  
  • Крім того, Бабікова призначили всупереч зверненню адвокатської дорадчої групи до президента Володимира Зеленського та силовиків. Вони закликали протидіяти його призначенню через "очевидний прямий конфлікт інтересів".
  • Адвокат працював в об'єднанні Aver Lex, відомому захистом експрезидента Віктора Януковича. Як свідчать дані реєстру судових рішень, Бабіков особисто представляв інтереси Януковича у справі щодо перешкоджання та насильства проти майданівців. Зокрема, Бабіков брав участь в оскарженні рішення, яким експрезиденту призначили безкоштовного адвоката.
  • Сам Бабіков, попри наявність відповідних документів, свою причетність до захисту Януковича заперечує.

Українська правда

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Теми: судБабіковДБР
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