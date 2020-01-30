Бабикова хотят отстранить с ГБР через суд

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Четверг, 30 января 2020, 13:34

Окружной административный суд Киева открыл производство по иску о признании противоправным решения о назначении Александра Бабикова и Александра Соколова на должности первого заместителя и заместителя председателя Государственного бюро расследований.

Источник: сайт суда

Дословно: "В ОАСК оспаривают решение Комиссии по определению победителей в конкурсе для назначения на должности первого заместителя и заместителей директора ГБР.

Сейчас суд открыл производство по данному административному иску".

Детали: Истец просит суд признать противоправным и отменить решение конкурсной комиссии Государственного бюро расследований от 10 января 2020 года, которым Бабиков и Соколов были признаны победителями конкурса.

Кроме этого истец просит суд обязать Комиссию допустить его к участию в данном конкурсе.

В ОАСК также сообщили, что решили рассматривать дело в порядке упрощенного искового производства без вызова сторон в суд.

Предыстория:

  • 20 января временно исполняющая обязанности директора Госбюро расследований Ирина Венедиктова подписала приказы на назначение заместителей – Александра Бабикова и Александра Соколова.
  • Конкурс на должности заместителей директора был объявлен в канун нового года и с нарушением законодательства.
  • Кроме того Бабикова назначили вопреки обращению адвокатской совещательной группы к президенту Владимиру Зеленскому и силовикам. Они призывали противодействовать назначению Бабикова из-за "очевидного прямого конфликта интересов".
  • Адвокат работал в объединении Aver Lex, известном защитой экс-президента Виктора Януковича. Как свидетельствуют данныереестра судебных решений, Бабиков лично представлял интересы Януковича в деле о препятствовании и насилии против майдановцев. В частности, Бабиков участвовал в обжаловании решения, которым Януковичу назначили бесплатного адвоката.
  • Сам Бабиков, несмотря на наличие соответствующих документов, свою причастность к защите Януковича отрицает.

Украинская правда
Темы: суд Бабиков ГБР


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