Бабикова хотят отстранить с ГБР через суд

Окружной административный суд Киева открыл производство по иску о признании противоправным решения о назначении Александра Бабикова и Александра Соколова на должности первого заместителя и заместителя председателя Государственного бюро расследований.

Источник: сайт суда

Дословно: "В ОАСК оспаривают решение Комиссии по определению победителей в конкурсе для назначения на должности первого заместителя и заместителей директора ГБР.

Сейчас суд открыл производство по данному административному иску".

Детали: Истец просит суд признать противоправным и отменить решение конкурсной комиссии Государственного бюро расследований от 10 января 2020 года, которым Бабиков и Соколов были признаны победителями конкурса.

Кроме этого истец просит суд обязать Комиссию допустить его к участию в данном конкурсе.

В ОАСК также сообщили, что решили рассматривать дело в порядке упрощенного искового производства без вызова сторон в суд.

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