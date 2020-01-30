Єрмак просив журналістів взнати, хто стоїть за анонімними телеграм-каналами

Помічник президента Андрій Єрмак попросив журналістів встановити, хто веде анонімні телеграм-канали.

Джерело: помічник президента Андрій Єрмак на зустрічі з кількома журналістами

"Давайте використовуючи ваші можливості (журналістів – ред.) нарешті розкриємо бенефіціарів всіх цих злощасних телеграм-каналів… давайте нехай вони продовжують писати, але хоча б люди будуть розуміти (хто за ними стоїть – ред.).

Я думаю для вас не буде складно, у вас є друзі, блогери, люди, які в цьому розбираються...

Треба покласти цьому край. Всі ці припущення… Це зараз точно президенту не потрібно. Точно мені це не потрібно. І якщо є якісь люди, які в нашій орбіті, або не в нашій орбіті тощо, то в кінцевому випадку, хотілося б щоб народ знав правду, хто стоїть за цими телеграм-каналами".

Деталі: Єрмак запевнив, що Офіс президента не веде анонімних телеграм-каналів.

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Що було раніше: Під час зустрічі із журналістами Єрмак також розповів, що українська сторона не надсилала ніяких запитів Росії про зустріч президента Володимира Зеленського і президента РФ Володимира Путіна у Ізраїлі, такої зустрічі там не було.

Також він розповів, що українська сторона 29 січня передала Тристоронній контактній групі новий список своїх громадян, яких хоче повернути через обмін з Росією та ОРДЛО.