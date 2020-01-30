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Ермак просил журналистов узнать, кто стоит за анонимными Телеграмм-каналами

Четверг, 30 января 2020, 13:19
Ермак просил журналистов узнать, кто стоит за анонимными Телеграмм-каналами

Помощник президента Андрей Ермак попросил журналистов установить, кто ведет анонимные телеграмм-каналы.

Источник: помощник президента Андрей Ермак на встрече с несколькими журналистами

"Давайте используя ваши возможности (журналистов - ред.) наконец раскроем бенефициаров всех этих злополучных телеграмм-каналов... давайте пусть они продолжают писать, но хотя бы люди будут понимать (кто за ними стоит - ред.).

Я думаю для вас не составит, у вас есть друзья, блоггеры, люди, которые в этом понимают...

Надо положить этому конец. Все эти домыслы... Это сейчас точно президенту не нужно. Точно мне это не нужно. И если есть какие-то люди, которые в нашей орбите, или не в нашей орбите и т.д., то в конечном итоге, хотелось бы, чтобы народ знал правду, кто стоит за этими телеграмм-каналами".

Детали Ермак заверил, что Офис президента не ведет анонимных телеграмм-каналов.

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Что было раньше: Во время встречи с журналистами Ермак также рассказал, что украинская сторона не посылала никаких запросов России о встрече президента Владимира Зеленского и президента РФ Владимира Путина в Израиле, такой встречи там не было.

Также он рассказал, что украинская сторона 29 января передала Трехсторонний контактной группе новый список своих граждан, которых хочет вернуть через обмен с Россией и ОРДЛО.

Темы: Офис президентаАндрей Ермакинтернет
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