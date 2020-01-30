Рябошапка: Фактично кожний олігарх має свою мініспецслужбу

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Четвер, 30 січня 2020, 16:38

Генеральний прокурор Руслян Рябошапка назвав ситуацію з несанкціонованим прослуховуванням чиновників в Україні неконтрольованою.

Джерело: інтерв’ю генпрокурора Руслана Рябошапки "Інтерфакс-Україна"

Рябошапка про прослуховування Гончарука: "Це дійсно питання національної безпеки, бо якщо прослуховують керівника уряду, то ми розуміємо, що ті, хто це робить, можуть отримати доступ до інформації, розголошення якої становитиме серйозну проблему для країни.

По суті це означає можливість прослуховувати будь-кого, в тому числі і главу держави.

Згадаємо 2001 рік - тоді це призвело до дестабілізації ситуації в Україні, до іміджевих втрат країни на міжнародній арені.

Зараз ситуація майже неконтрольована: багато приватних структур мають можливість прослуховувати кого завгодно, працюють такі собі мініспецслужби. Кожна людина, яка має достатньо грошей, може собі це дозволити, фактично кожний олігарх має свою мініспецслужбу".

Деталі: За його словами, цю ситуацію потрібно врегулювати на загальнодержавному рівні.

Зокрема, на нараді із президентом Зеленським Рябошапка запропонував "врегулювати це питання на нормативному рівні": "Мова йде і про доступ до ринку спеціальних пристроїв, і про посилення державного контролю за такими речами".

Генпрокурор хоче заборонити незаконне прослуховування та притягнути до відповідальності тих, хто цим займається.

Доповнюється...

Українська правда
Теми: Рябошапка прослуховування Гончарук


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