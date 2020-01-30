Рябошапка: Фактически каждый олигарх имеет свою мини-спецслужбу

Генеральный прокурор Руслян Рябошапка назвал ситуацию с несанкционированным прослушиванием чиновников в Украине неконтролируемой.

Источник: интервью генпрокурора Руслана Рябошапки "Интерфакс-Украина"

Рябошапка о прослушивании Гончарука: "Это действительно вопрос национальной безопасности, потому что если прослушивают руководителя правительства, то мы понимаем, что те, кто это делает, могут получить доступ к информации, разглашение которой составит серьезную проблему для страны.

По сути это означает возможность прослушивать любого, в том числе и главу государства.

Вспомним 2001 год - тогда это привело к дестабилизации ситуации в Украине, в имиджевых потерь страны на международной арене.

Сейчас ситуация почти неконтролируемая: много частных структур имеют возможность прослушивать кого угодно, работают такие себе мини-спецслужбы. Каждый человек, который имеет достаточно денег, может себе это позволить, фактически каждый олигарх имеет свою мини-спецслужбу".

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