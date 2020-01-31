Зеленский надеется, что США активнее включатся в возвращение Донбасса и Крыма

Президент Владимир Зеленский выразил надежду, что Америка будет активнее вовлечена в процессы мирного урегулирования войны на Донбассе и деоккупации Крыму после назначения отдельного должностного лица по этим вопросам с Госдепа США.

Источник: Зеленский на совместном брифинге с госсекретарем США Майклом Помпео 31 января

Прямая речь: "Это знаковый визит, демонстрирующий последовательную и всестороннюю поддержку нашего государства со стороны США.

США были, есть и будут нашим ключевым союзником в защите суверенитета и территориальной целостности Украины.

Мы благодарны за позицию относительно войны на Донбассе и незаконной аннексии Крыма.

Сегодня я выразил надежду, что США будут более активно вовлечены в процессы мирного урегулирования на востоке Украины и деоккупации Крыма благодаря назначению по этому вопросу отдельного должностного лица из Государственного департамента".

Детали: Зеленский поблагодарил США за активную роль "в развитии результативного сотрудничества Украины и НАТО".

Президент также добавил, что отношения Киева и Вашингтона неизменно крепкие, потому что базируются на "полном доверии, взаимопонимании и общих долговременных стратегических интересах".

Он также напомнил, что две палаты Конгресса США системно поддерживают предоставление финансовой помощи Украине, в частности на 2020 год такая помощь предусмотрена в сумме почти 700 миллионов долларов.

Зеленский поблагодарил США за "эффективную санкционную политику" в отношении агрессора и призвал американских инвесторов вкладывать средства в Украину.