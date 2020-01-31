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Зеленский надеется, что США активнее включатся в возвращение Донбасса и Крыма

Пятница, 31 января 2020, 11:24
Зеленский надеется, что США активнее включатся в возвращение Донбасса и Крыма

Президент Владимир Зеленский выразил надежду, что Америка будет активнее вовлечена в процессы мирного урегулирования войны на Донбассе и деоккупации Крыму после назначения отдельного должностного лица по этим вопросам с Госдепа США.

Источник: Зеленский на совместном брифинге с госсекретарем США Майклом Помпео 31 января

Прямая речь: "Это знаковый визит, демонстрирующий последовательную и всестороннюю поддержку нашего государства со стороны США.

США были, есть и будут нашим ключевым союзником в защите суверенитета и территориальной целостности Украины.

Мы благодарны за позицию относительно войны на Донбассе и незаконной аннексии Крыма.

Сегодня я выразил надежду, что США будут более активно вовлечены в процессы мирного урегулирования на востоке Украины и деоккупации Крыма благодаря назначению по этому вопросу отдельного должностного лица из Государственного департамента".

Детали: Зеленский поблагодарил США за активную роль "в развитии результативного сотрудничества Украины и НАТО".

Президент также добавил, что отношения Киева и Вашингтона неизменно крепкие, потому что базируются на "полном доверии, взаимопонимании и общих долговременных стратегических интересах".

Он также напомнил, что две палаты Конгресса США системно поддерживают предоставление финансовой помощи Украине, в частности на 2020 год такая помощь предусмотрена в сумме почти 700 миллионов долларов.

Зеленский поблагодарил США за "эффективную санкционную политику" в отношении агрессора и призвал американских инвесторов вкладывать средства в Украину.

Предыстория:

  • Ранее американская журналистка Мэри Келли заявила, что Помпео нецензурно выругался на нее из-за вопроса об увольнении экс-посла США в Украине Мари Йованович.
  • Журналистка рассказала о разговоре с Помпео: "Он кричал на меня примерно столько же, сколько длилось само интервью. Ему не понравилось, что его спрашивали об Украине. Он спросил: "Вы думаете американцам не безразлична Украина?".
  • Помпео обвинил журналистку во лжи.
  • Члены Комитета по международным отношениям Сената Конгресса США выразили "глубокую обеспокоенность и тревогу" относительно слов Помпео.
  • Бывший посол США в Украине Уильям Тейлор пояснил Помпео, что ответом на вопрос "Думаете, американцев беспокоит Украина?" должно быть: "Да".
  • После этого госсекретарь США Майк Помпео заверил, что Украина важна для американцев.

Ирина Балачук, УП
Темы: ЗеленскийСШАДонбассКрым
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