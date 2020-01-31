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Зеленський обговорив з прем’єром Болгарії екстрадицію фігуранта справи Гандзюк

П'ятниця, 31 січня 2020, 14:38
Зеленський обговорив з прем’єром Болгарії екстрадицію фігуранта справи Гандзюк

Президент Володимир Зеленський подякував прем’єр-міністру Республіки Болгарія Бойку Борисову за затримання громадянина України Олексія Левіна, якого підозрюють у причетності до нападу на Катерину Гандзюк.

Джерело: Повідомлення на сайті Офісу президента України

Дослівно: "Глава держави подякував за затримання 24 січня цього року болгарськими правоохоронними органами спільно з українськими колегами громадянина України Олексія Левіна за підозрою у причетності до нападу на Катерину Гандзюк та висловив сподівання на якнайшвидше вирішення питання його екстрадиції в Україну".

До відома: Справжнє прізвище Левіна – Москаленко, уродженець м. Херсон, 41 рік. Член відомого в області ОЗУ "Москалів", раніше засуджений за серію вбивств разом зі своїм батьком (теж Олексієм Москаленком). Вийшов на волю в червні 2016 року за т. зв. "законом Савченко".

Левін був помічником депутата обласної ради Миколи Ставицького, близького до голови облради Владислава Мангера.

Передісторія:

  • 24 січня у Болгарії затримали організатора нападу на Катерину Гандзюк – Олексія Москаленка (Левіна).
  • 31 липня 2018 року у Херсоні біля під'їзду чоловік вилив на активістку Катерину Гандзюк кислоту. Вона потрапила до реанімаційного відділення з сильними опіками, а за 3 місяці померлау лікарні після багатьох операцій.
  • 6 червня 2019 року, після того як обвинувачені визнали свою провину та пішли на угоду зі слідством, Покровський райсуд Дніпропетровської області виніс вироки 5 виконавцям.
  • Служба безпеки України 21 січня 2019 року оголосила в розшук підозрюваного в організації вбивства херсонської активістки Катерини Гандзюк Олексія Левіна (Москаленка).
  • За версією слідства, саме Левін був ключовою фігурою в організації нападу на Гандзюк і виїхав з України в день, коли поліція затримала перших підозрюваних у справі.

Українська правда
Теми: напад на ГандзюкБолгаріяЗеленський
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