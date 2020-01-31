Зеленський обговорив з прем’єром Болгарії екстрадицію фігуранта справи Гандзюк

Президент Володимир Зеленський подякував прем’єр-міністру Республіки Болгарія Бойку Борисову за затримання громадянина України Олексія Левіна, якого підозрюють у причетності до нападу на Катерину Гандзюк.

Джерело: Повідомлення на сайті Офісу президента України

Дослівно: "Глава держави подякував за затримання 24 січня цього року болгарськими правоохоронними органами спільно з українськими колегами громадянина України Олексія Левіна за підозрою у причетності до нападу на Катерину Гандзюк та висловив сподівання на якнайшвидше вирішення питання його екстрадиції в Україну".

До відома: Справжнє прізвище Левіна – Москаленко, уродженець м. Херсон, 41 рік. Член відомого в області ОЗУ "Москалів", раніше засуджений за серію вбивств разом зі своїм батьком (теж Олексієм Москаленком). Вийшов на волю в червні 2016 року за т. зв. "законом Савченко".

Левін був помічником депутата обласної ради Миколи Ставицького, близького до голови облради Владислава Мангера.

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