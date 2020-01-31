Зеленський обговорив з прем’єром Болгарії екстрадицію фігуранта справи Гандзюк

173 перегляди
П'ятниця, 31 січня 2020, 15:38

Президент Володимир Зеленський подякував прем’єр-міністру Республіки Болгарія Бойку Борисову за затримання громадянина України Олексія Левіна, якого підозрюють у причетності до нападу на Катерину Гандзюк.

Джерело: Повідомлення на сайті Офісу президента України

Дослівно: "Глава держави подякував за затримання 24 січня цього року болгарськими правоохоронними органами спільно з українськими колегами громадянина України Олексія Левіна за підозрою у причетності до нападу на Катерину Гандзюк та висловив сподівання на якнайшвидше вирішення питання його екстрадиції в Україну".

До відома: Справжнє прізвище Левіна – Москаленко, уродженець м. Херсон, 41 рік. Член відомого в області ОЗУ "Москалів", раніше засуджений за серію вбивств разом зі своїм батьком (теж Олексієм Москаленком). Вийшов на волю в червні 2016 року за т. зв. "законом Савченко".

Левін був помічником депутата обласної ради Миколи Ставицького, близького до голови облради Владислава Мангера.

Передісторія:

  • 24 січня у Болгарії затримали організатора нападу на Катерину Гандзюк – Олексія Москаленка (Левіна).
  • 31 липня 2018 року у Херсоні біля під'їзду чоловік вилив на активістку Катерину Гандзюк кислоту. Вона потрапила до реанімаційного відділення з сильними опіками, а за 3 місяці померлау лікарні після багатьох операцій.
  • 6 червня 2019 року, після того як обвинувачені визнали свою провину та пішли на угоду зі слідством, Покровський райсуд Дніпропетровської області виніс вироки 5 виконавцям.
  • Служба безпеки України 21 січня 2019 року оголосила в розшук підозрюваного в організації вбивства херсонської активістки Катерини Гандзюк Олексія Левіна (Москаленка).
  • За версією слідства, саме Левін був ключовою фігурою в організації нападу на Гандзюк і виїхав з України в день, коли поліція затримала перших підозрюваних у справі.

Українська правда
Теми: напад на Гандзюк Болгарія Зеленський


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Вбивство Гандзюк: суд Болгарії арештував Левіна 27 січня 2020, 19:49
Затриманий у ЄС фігурант справи Гандзюк змінив зовнішність – поліція 27 січня 2020, 16:13
Справа Гандзюк: Екстрадиція Левіна може зайняти роки – ЗМІ 25 січня 2020, 18:49
Усі новини
Головні новини
Коронавірус дібрався до Росії
"Схеми" показали, як друзі Зеленського і родичі його помічників ходять на Банкову
Скандал з російським фільмом в автобусі: "слуга народу" заступився за водія
Зеленський готовий летіти у США хоч завтра, але є умова
Усі новини
Музика

20 найзнаковіших українських пісень за 20 років

мода

Гуру моди закликала цінувати одяг та залишати в спадок дітям

їжа

Як зробити макарони вдома